Hier wird Baschi von unserem Schwingerkönig verhaftet

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

«Wichtige Durchsage! Leider kann ich heute nicht am Openair Etziken dabei sein! Der König hat mich eigenhändig Hops genommen», schreibt Sänger Baschi (38) vor einigen Minuten in seiner Instagram-Story. Darin markiert er Schwingerkönig Matthias Sempach und versieht den Post mit einer Sirene und einem Polizeiauto. Was ist da bloss passiert?

Die Auflösung folgt auf dem Fuss. So viel ist klar: Baschi-Fans müssen sich keine Sorgen machen, der Musiker wird heute auftreten. Aktuell steht Baschi mit einer Nebenrolle für die Musical-Verfilmung von «Ewigi Liebi» vor der Kamera, die Dreharbeiten haben vor kurzem begonnen.

Sempach als Security-Bediensteter

Auch dabei: Schwingerkönig Matthias Sempach (39) als Security-Bediensteter. Der Emmentaler ist in der nächsten Instagram-Story zu sehen, wie er dem Sänger Handschellen anlegt – und ihn abführt. Mittlerweile dürfte der Sänger schon auf dem Weg nach Etziken SO sein. Die Absage sei ein Gag gewesen, wie Baschi auf Anfrage von Blick sagt.