1/6 Baschi mit seiner Ausbeute: dem Kulturpreis des Kantons Basel-Landschaft, Dosenbier, Prosecco und ein Sandwich von der Tankstelle. Foto: Instagram/baschireal

Darum gehts Baschi erhält Kulturpreis Basel-Landschaft für seine musikalische Leistung und Verbundenheit

Bescheidene Feier mit Dosenbier und Sandwich trotz 20'000 Franken Preisgeld

Baschi arbeitet an neuem Album und trainiert für ein Sixpack

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft hat am 4. Juni 2025 Sparten- und Förderpreise in den Sparten Film, Literatur und Musik vergeben. In der letzten Kategorie räumte Musiker Sebastian Bürgin (38) – besser bekannt als Baschi – den mit 20'000 Franken dotierten Kulturpreis ab. Baschi ist in Gelterkinden im Kanton Basel-Landschaft geboren, was der Regierungsrat besonders würdigte. Er sei «sichtbarer Botschafter des Kantons Basel-Landschaft, der für einen eigenwilligen und eigenständigen Weg als Schweizer Musiker steht», heisst es in der Pressemitteilung.

Baschi nahm den Preis mit Freuden entgegen und schrieb auf Instagram: «Heut schnell den Kulturpreis Baselland 2025 abgeräumt.» Obwohl er nun 20'000 Franken reicher ist, gab es keine Lachshäppchen oder Champagner – Baschi gönnte sich auf dem Heimweg nach Zürich lediglich Dosenbier und Dosenprosecco, ein Mineralwasser und ein Sandwich von der Tankstelle.

«Ich will noch den Preis für das schönste Sixpack!»

Auf die Frage, warum er trotz des hohen Geldbetrags und der schönen Ehrung so bescheiden feierte, sagt Baschi schmunzelnd zu Blick: «Das passt doch ganz gut, nicht?» Auch zu Hause in Zürich gab es keinen Schaumwein zur Feier des Tages. «Das Glas Champagner muss noch warten. Ich produziere gerade mein neues Album und bin dazu sehr viel im Gym und arbeite an meinem Body», sagt Baschi lachend.

Auch wenn sich Baschi mit Feiern zurückgehalten hat – an der Freude über die Ehrung ändert das nichts. «Dieser Preis ist für mich etwas ganz Spezielles, da ich es als unglaubliche Wertschätzung empfinde und ich mich, auch wenn ich in Zürich wohne, immer noch sehr zum Baselland verbunden fühle.» Was den Moment noch schöner machte, ist die Tatsache, dass Baschis Ehefrau Alana Netzer (38), seine Familie und sein Management bei der Preisverleihung vor Ort waren. «Das hat mich sehr gerührt!»

Mit dem Kulturpreis des Kantons Basel-Landschaft erweitert Baschi seine Award-Sammlung. Welcher Preis fehlt ihm noch? «Die Fans sind mein grösster Preis und sie glücklich zu sehen, ist für mich das Wichtigste. Ach ja… der Preis für das schönste Sixpack wäre was!», sagt er und lacht wieder.