Neues Studio, neue Liebe: Bei Modedesigner Yannik Zamboni ist alles in Bewegung. Warum sich seine Marke Maison Blanche noch nicht allein über Modeverkäufe finanziert – und wie Heidi Klum die Kasse zum Klingeln bringt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Yannik Zambonis neues Modestudio eröffnet im August im Zürcher Kreis 2

Er finanziert es durch Kollaborationen, unter anderem mit Philip Morris

Maison Blanche wächst: aktuell 7 Mitarbeitende, 10 bis Ende 2026 geplant

Text Vanessa NyfelerFotos Joseph Khakshouri

Kritisch lässt Yannik Zamboni (39) den Blick durch den Raum im Zürcher Kreis 2 schweifen. Noch ist alles eine Baustelle. Im August soll hier das Studio seiner Modemarke Maison Blanche eröffnen. Er dreht sich zu den Malern: «Das wird auch noch weiss gestrichen, oder?» Ein Nicken, weiter gehts. «Sorry», sagt er und lächelt. «Ich bin da schon eine typische Jungfrau. Ich sehe jedes Detail.»

Zum ersten Mal hat Zamboni mit seinem Team einen eigenen Ort. Bisher nutzte er die Infrastruktur der Schweizerischen Textilfachschule – dort, wo er die Weiterbildung zum Fashion-Spezialisten absolviert hatte. «Ich freue mich, wenn die Bauarbeiten vorbei sind», so Zamboni. «Chaos ist nichts für mich.» Mit dem eigenen Studio wächst nicht nur der Platz, sondern auch die Verantwortung. «Es sind einige Kosten, die anfallen.» Ohne Investor wäre dieser Schritt nicht möglich gewesen. Zwei Jahre lang hat Zamboni gesucht.

Mode allein reicht noch nicht

Was einst als Pitch bei der US-Show «Making the Cut» begann – die der Basler gewann –, ist heute ein wachsendes Unternehmen. Sieben Mitarbeitende zählt Maison Blanche aktuell, bis Ende Jahr sollen es zehn sein.

Geld verdient Yannik Zamboni nicht primär mit Mode. Noch nicht. «Nur dank Kollaborationen schreiben wir schwarze Zahlen», sagt er offen. Eine davon: die Zusammenarbeit mit dem Tabakunternehmen Philip Morris. Für die IQOS-Boutique in Zürich entwirft Zamboni ein Kunstwerk für den Eingangsbereich – eine Skulptur, überzogen mit einem von ihm entwickelten Stoff in Türkis- und Sandtönen, angelehnt an die Markenfarben. «Die Skulptur erinnert an die Kunstinstallationen, die früher überall in Zürich standen: die Kühe und die Bänke, neu interpretiert.»

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Zwischen Baustelle und Business bleibt die kreative Arbeit zentral: Eine neue Kollektion ist in Arbeit, darunter auch Designs, die Zamboni für seine gute Freundin Heidi Klum fürs Coachella-Musikfestival entworfen hat. «Trägt sie etwas, kaufen das viele nach», erklärt er. Ausserdem tüftelt er seit drei Jahren an einer Parfum-Linie.



Privat tut sich ebenfalls einiges: Seit fünf Monaten ist Zamboni mit dem portugiesischen Model Sérgio Simões (25) liiert. Kennengelernt haben sie sich über eine Dating-App. «Sérgio ist der herzlichste Mensch, den ich kenne.»

Viel Zeit zu zweit bleibt ihnen nicht. Simões pendelt zwischen der Schweiz und Portugal. «Ich finde das okay. Man geht sich nicht so schnell auf die Nerven.» Ein perfekter Tag für die beiden? Ausschlafen, im Bett essen, Netflix schauen. «Und ja kein Baustellenlärm!»

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos