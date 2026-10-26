Diese Acts treten 2027 bei Art on Ice auf

Letzte Woche kündigten die Macher von Art on Ice bereits US-Star Alysa Liu (21) an. Jetzt ist klar, wer an der Eiskunstlauf-Gala für die Musik sorgt. Und welcher Schweizer Athlet sein Können aufs Eis bringt.

Darum gehts Olly Murs, Freya Ridings, Marcin und Ilira liefern den Live-Sound für Art on Ice

Alysa Liu und Lukas Britschgi treten bei Art on Ice auf

Art on Ice gastiert im Februar 2027 in Zürich, Freiburg und Davos GR

Michel Imhof Teamlead People

Olly Murs (42), Freya Ridings (32), Marcin (26) und Ilira (31): Diese Acts liefern nächstes Jahr den Live-Sound für die Eiskunstlauf-Stars bei Art on Ice 2027. «Jeder der vier bringt etwas ganz Eigenes mit. Das ist eine grosse Inspiration für unser Choreografie- und Creative-Team und eröffnet uns viele Möglichkeiten, eine abwechslungsreiche Show zu kreieren», sagt Showproduzent Oliver Höner (60). «Diese musikalische Vielfalt macht es für uns besonders spannend.»

Der international bekannteste Name ist wohl Olly Murs. Der Engländer wurde 2009 bei der britischen Castingshow «The X Factor» Zweiter und landete mit seinen Popsongs diverse Nummer-1-Platzierungen, darunter auch hierzulande mit dem Titel «Heart Skips a Beat». Freya Ridings ist die Frau für die Balladen. Die Britin sammelt millionenfach Streams und sang 2019 in der «Helene Fischer Show» mit dem Schlagerstar ihren Hit «Castles».

Für Brienzerin Ilira ist es eine Premiere

Aus der Schweiz stammt Sängerin Ilira. Die Brienzerin hatte mehrere internationale Dance-Hits, darunter «Fading» mit dem deutschen DJ Alle Farben (41). Neuling ist sie, wenn es um Art on Ice geht. «Ich kannte Art on Ice vom Namen her, habe aber noch nie eine Show besucht. Es wird für mich daher auch gleich eine Premiere», sagt sie. Auf dem Eis fühlt sie sich wohl. «Ich laufe jedes Jahr Schlittschuh, ich mache es sehr gerne und es gehört für mich einfach fix zu jedem Winter dazu.»

Der polnische Gitarrist Marcin macht das Musikquartett komplett. Der Halbfinalist von «America's Got Talent» verblüfft Fans, weil er auf seiner Gitarre nicht nur spielt, sondern auch trommelt. Im Netz sammelt er mit Eigeninterpretationen von Beethoven-Kompositionen und Led-Zeppelin-Hits Klicks in Millionenhöhe.

Lukas Britschgi gesellt sich zu Alysa Liu

Für die Darbietungen auf dem Eis wurde mit Olympiasiegerin Alysa Liu (21) bereits ein Superstar angekündigt. Nun gesellt sich auch der Schweizer Eiskunstlaufstar Lukas Britschgi (28) dazu. «Zuerst die EM in Lausanne, dann direkt Art on Ice – ich bin jetzt schon aufgeregt auf diese Zeit und darauf, so oft vor Heimpublikum auftreten zu können!», schwärmt er. «Besonders freue ich mich, wieder zu Livemusik aufzutreten, das ist für uns Läufer wirklich sehr speziell.»

An der Budapest Trophy bestritt der Schaffhauser gerade seinen ersten Saisonwettkampf. Mit seiner neuen Kür inklusive Rückwärtssalto holte er sich prompt Bronze. Den Salto plant er auch für Art on Ice 2027 ein. «Technisch ist er nicht so schwierig wie meine anderen Sprünge, doch zu Beginn brauchte es ziemlich Überwindung, ihn auf dem Eis zu drehen. Nun klappt es super.»

Art on Ice gastiert vom 4. bis 7. Februar 2027 im Hallenstadion Zürich. Am 9. und 10. Februar sind Vorstellungen in der BCF Arena Fribourg und am 12. und 13. Februar in der VAT Arena in Davos GR geplant. Tickets gibts bei Ticketcorner.