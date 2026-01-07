Zum Jahrestag postet die Moderatorin ein altes Pärchenfoto von 1999 mit ihrem Partner Gio Marchese. Die beiden sind seit 27 Jahren ein Paar und seit 2010 auch verheiratet.

Seit Hochzeit 2010 haben sie Zwillingstöchter Alissa und Zoe, jetzt 9

Sophie Ofer Redaktorin People

«27 Jahre zusammen und ich fühle mich noch immer wie ein Mädchen … als wäre es gestern gewesen.» Mit diesen Worten widmet Star-Moderatorin Christa Rigozzi (42) ihrem Ehemann Giovanni Marchese (47) einen Instagram-Post. Zu sehen ist ein altes Pärchenfoto der beiden aus dem Jahr 1999. Darin hält er sie im Arm, lächelt glücklich – während Rigozzi sich geborgen an ihn schmiegt.

«Nur habe ich jetzt mehr Träume und Ziele erreicht, und viele weitere vor mir. Ich bin Mutter. Ehefrau. Eine Frau», schreibt Rigozzi weiter. Und doch sei sie noch immer das verrückte Mädchen von damals. In Marchese verliebte sie sich, als sie gerade einmal 16 Jahre alt war.

Liebeserklärung per KI-Video

«Ich bin dankbar für jeden einzelnen Tag, denn das Leben ist ein Geschenk.» So beendet Rigozzi ihren gefühlvollen Post. In ihrer Instagram-Story teilt Rigozzi daraufhin ein Video, in dem das Pärchenfoto der beiden mittels Künstlicher Intelligenz zum Leben erweckt wird.

Plötzlich erstrahlt auf beiden Gesichtern ein noch grösseres Lächeln, sie wenden sich einander zu und schauen sich verliebt an. Das Video soll zeigen, wie sehr sie sich schon damals geliebt haben – und immer noch lieben. Auch Marchese teilt das Video auf seinem Instagram-Account. Die Follower sind zumeist gerührt von der Liebeserklärung.

«Er bringt mich immer zum Lachen»

Rigozzi ist nicht nur Moderatorin und Influencerin, sondern auch studierte Kriminologin und Miss Schweiz 2006. Marchese begleitete sie bei all ihren Karriereschritten. Seit 1998 kennen sich die beiden, bald darauf wurden sie ein Paar und sind seitdem unzertrennlich. «Er bringt mich immer zum Lachen, ist emotional, immer für uns da und sehr liebevoll», schwärmt Rigozzi letzten Sommer im Interview mit «Glückspost».

Sie hätten viele neue Kapitel im Leben gemeinsam aufgeschlagen, mit jedem sei auch ihre Liebe gewachsen. «Wir waren noch sehr jung, als wir uns kennenlernten; ich wurde Miss Schweiz, wir haben geheiratet und eine Familie gegründet.» Die Hochzeit der beiden fand im Juni 2010 in Monte Carasso TI statt. Ihre Zwillingstöchter Alissa und Zoe (9) wurden in der Silvesternacht 2016 geboren.