Die Schönheitskönigin von 2006 gehört seit Jahren zu den beliebtesten und erfolgreichsten Moderatorinnen. Am heutigen Donnerstag doziert Christa Rigozzi an der Hochschule Luzern. Morgen sitzt sie als Jurorin in einer neuen Kochshow.

Christa Rigozzi (42) erlebt diese Tage eine besondere Herausforderung und grosse Ehre, wie sie Blick gegenüber sagt: «Am heutigen Donnerstag darf ich zum ersten Mal als Dozentin an der Hochschule Luzern unterrichten. Das Thema lautet Auftrittskompetenz und Moderation – zwei Felder, die mich seit vielen Jahren begleiten und prägen», sagt sie stolz.

Als Moderatorin habe die Miss Schweiz 2006 auf unzähligen Bühnen, im Fernsehen und vor Live-Publikum gestanden und dabei gelernt, dass ein überzeugender Auftritt weit mehr sei als nur die richtigen Worte. Es gehe um Präsenz, Authentizität und die Fähigkeit, Menschen zu erreichen. «Dieses Wissen und meine Erfahrungen nun an junge Talente weiterzugeben, macht mich unglaublich stolz. Acht Stunden lang werde ich mit den Studierenden arbeiten – intensiv, praxisnah und mit ganz viel Herzblut».

Sie sind jetzt schon begeistert von ihr

Sie sei dafür schon mehrfach angefragt worden, habe an den Hochschulen und Unis in Luzern und Basel auch schon Referate gehalten. Die Anfrage für diese speziellen Vorlesungen bekam sie vor eineinhalb Jahren. Jetzt setzt sie es um. «Den ganzen Tag Dozentin zu sein, ist ein spezielles Programm», so die Tessinerin. Es seien nicht nur Studierende dabei, auch «Mitarbeitende von grossen Schweizer Firmen, die sich weiterbilden lassen wollen. Ich freue mit total darauf.»

Christa Rigozzi sei von der Hochschule Luzern bereits für nächstes Jahr angefragt worden. «Sie sind schon jetzt begeistert, bevor ich begonnen habe», sagt sie lachend. Sie werde sehen, wie der heutige Tag läuft und danach entscheiden. «Es auf jeden Fall eine grosse Ehre und ich bin im positiven Sinne total aufgeregt.»

Vom Hörsaal weiter in die Kochshow

Nach der Premiere ist vor der Premiere. «Am Freitag sitze ich in der Jury einer neuen Kochshow auf 3+. Dort darf ich gemeinsam mit zwei Sterneköchen über die Leistungen der Kandidatinnen und Kandidaten urteilen.» Da würden Kulinarik auf Entertainment treffen. «Es ist eine spannende Mischung und ich freue mich sehr, Teil dieses Projekts zu sein.»

Wie die neue Show heisst, werde erst am 18. September bekannt. «So viel kann ich versprechen, es wird unterhaltsam, überraschend und voller Genussmomente.»

Wissen und Leidenschaft

Für die leidenschaftliche Köchin sei die wichtigste Basis für ein gelungenes Essen: «Dass mit frischen, saisonalen, regionalen Zutaten gearbeitet wird. Sie sind das A und O in der Küche.»

Dass sie innerhalb von zwei Tagen an der Hochschule doziert und als Jurorin einer Kochshow tätig ist, empfindet Christa Rigozzi als grosses Privileg. «Es zeigt, wie vielseitig mein Beruf ist und wie sehr ich es liebe, mein Wissen und meine Leidenschaft in verschiedene Bereiche einzubringen.»