1 Sandra Studer (56)

In diesem Jahr hat sich für sie ein Kreis geschlossen und ein Traum erfüllt: die Moderation des Eurovision-Song-Contest-Finales! 1991 nahm sie als Sandra Simó selbst am internationalen Finale teil. Es ist der Beginn ihrer einzigartigen Showkarriere als Sängerin, Moderatorin und Schauspielerin. Mit dem ESC blieb die vierfache Mutter die letzten 34 Jahre (mit ihrem Mann ist sie noch länger liiert) verbunden – und träumte davon, einmal selbst Gastgeberin des weltweit grössten Musikwettbewerbs zu sein. In Moderationskollegin und Komikerin Hazel Brugger hat sie eine neue Freundin gewonnen, gemeinsam eroberten sie die Herzen der ESC-Fans. Studers nächster Erfolg kommt: 2026 spielt sie im Musical «Mamma Mia!» die Hauptrolle. Wir können stolz sagen oder gerne auch singen: «Sandra is made in Switzerland!» (2024: Rang 40)

2 Beatrice Egli (37)

Sie ist und bleibt der Hit! Egal, ob in der Schweiz oder in unseren Nachbarländern: Die Schlagersängerin begeistert das Publikum mit ihrer Musik. Erst vor kurzem präsentierte sie wieder ihre grosse «Die Beatrice Egli»-Show und sorgte dabei mehr als nur einmal für emotionale TV-Momente. Besonders schön ist: Die Schwyzerin vergisst trotz ihres grossen Erfolgs ihre Wurzeln nicht. So stand sie in diesem Jahr bei den Hallenstadion-Konzerten von Trauffer mit auf der Bühne und achtet in ihrer Sendung immer darauf, Schweizer Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne zu geben. Auch hat es auf ihrem neuen Album «Hör nie auf damit» ein Lied auf Schwiizertüütsch – eine Herzenssache. (2024: Rang 2)

3 Mona Vetsch (50)

Die Thurgauerin, mit diesen von Lebenslust beschenkten, strahlenden Augen, kann zuhören, trösten, aufmuntern, anpacken. Sie schafft es perfekt, das Authentische aus ihren Begegnungen rauszuschälen – ohne Kitsch, Pathos oder Heuchelei. Dafür mit umso mehr Seelenwärme und erfrischender kindlicher Neugier. Im Sommer 50 geworden, legt die Frau aus Frauenfeld nun noch eine zarte Patina an Erfahrung auf die ungeschminkte Abbildung all der unbekannten Menschen, die dieses Land mit ihren Träumen, Taten, ihren Hoffnungen und Ängsten verkörpern. Apropos «hoffen»: Hoffentlich heisst es bei ihr karrieremässig noch lange nicht «Auf und davon». Dafür weiterhin ganz viel «mittendrin». (2024: Rang 1)

4 Sabine Dahinden (57)

Das Urchige und die Herzlichkeit «made in Uri» trifft auf kosmopolitische Eleganz und ein Naturell, das einfach ansteckend ist. Was wäre «Schweiz aktuell» ohne seine Ikone aus Altdorf? Eben. Bei der Sommerserie schnürt sie die Bergschuhe, besucht Orte und Menschen fernab der Grossstadt. Kurz: Entspannungsfernsehen pur. Mit einer Frau, die ihre Leidenschaft zum Glück zum Beruf gemacht hat. (2024: Rang 6)

5 Maja Brunner (74)

Was für ein Coup, als die aufgestellte Musikerin und Schauspielerin zusammen mit Musiker Trauffer an dessen «Heubode-Party» im Zürcher Hallenstadion aufgetreten ist. Ob am Bingo-Nachmittag der GlücksPost oder auf der Theaterbühne: Maja Brunner sorgt für gute Stimmung. Ab Januar spielt sie bei «Mensch Läppli» mit. Für das Stück komponierte sie kurzerhand mit Bruder Carlo Brunner die Titelmelodie. (2024: Rang 3)

6 Lara Gut-Behrami (34)

Eine Verletzung zerstört ihren Traum von Olympiagold. Darf so eine Karriere enden? Natürlich nicht! Und die Kämpfernatur gibt die beste Antwort darauf: «Das ist kein Weltuntergang. Es gibt Schlimmeres.» Das nennt man Souveränität. Von einer Sportlerin, die über die Jahre mit Charisma und ungekünsteltem Charme die Ski-Herzen eroberte. Wir hoffen auf ein grandioses Finale 2027 – an der WM in Crans-Montana VS. (2024: Rang 5)

7 Melanie Oesch (38)

Die Familie im Herzen, Bodenständigkeit und Liebe zur Tradition: Die Jodlerin von Oesch’s die Dritten verkörpert ihre Werte im In- und Ausland. Nun hat die zweifache Mutter diese mit der Schmuckkollektion «Edelweiss» noch veredelt. (2024: Rang 7)

8 Sonia Kälin (40)

Die Schwyzerin probiert immer wieder Neues aus. So verriet die TV-Jass-Schiedsrichterin, dass sie die Bäuerinnen-Schule besucht, und wagte sich mit der GlücksPost erstmals ins Eiswasser – und 40 wurde die Event-Moderatorin auch noch! (2024: Rang 12)

9 Francine Jordi (48)

Die Berner Schlagersängerin musste im Sommer den Tod ihres treuen Hundes Theo (†14) verkraften. Dank Maltipoo Liseli (8 Monate) kann sie heute wieder lächeln. Für gute Laune sorgt auch ihr neues Lied «Alles wird gut». (2024: Rang 11)

10 Sandra Boner (51)

Kritik an ihren Outfits und Frisuren quittiert sie mit Nonchalance. Wofür sollte sich die «Meteo»-Moderatorin auch rechtfertigen? Sie ist unser Dauerhoch auf dem Hochhausdach. Solothurner Lebensfreude – mit der Sonne im Herzen. (2024: Rang 19)

11 Paola Felix (75)

Zu ihrem 75. Geburtstag zeigte sich die Grande Dame der Schweizer Unterhaltung so strahlend und souverän wie eh und je. In seltenen, aber kostbaren TV-Momenten trägt sie das Erbe ihres geliebten Kurt weiter und verzaubert mit ihrer herzlichen, bodenständigen Art. «Ich spüre eine grosse Vorfreude auf jeden Tag, der noch vor mir liegt», schwärmte sie in unserem Interview. Eine positive Lebenseinstellung, die abfärbt! (2024: Rang 8)

12 Kiki Maeder (44)

Das neue Jahr brachte ihr neue Menschen: Die SRF-Moderatorin harmoniert perfekt mit ihrem neuen «Happy Day»-Kollegen Nik Hartmann. Auch privat hat sie mit Banker André Helfenstein einen neuen Partner an ihrer Seite. Ihr «Happy Year»! (2024: Rang 10)

13 Corinne Suter (31)

Unser Ski-Ass lässt uns im Olympia-Winter trotz Verletzung träumen. Fünf WM-Medaillen und Olympia-Gold hat die Schwyzerin bei Grossanlässen bereits gewonnen. Hoffentlich kann sie in Cortina d’ Ampezzo (I) daran anknüpfen. (2024: Rang 13)

14 Fabienne Gyr (37)

Die Zugerin durfte im Mai ihr grösstes Wunder begrüssen: Baby Ella. Beruflich musste sie sich aber von ihrer Show «SRF bi de Lüt – Live» verabschieden. Mit Ehemann, Ex-Ruderprofi Mario Gyr, schaukelt sie den emotionalen Wellengang. (2024: Rang 4)

15 Anna Pieri Zuercher (46)

Das war ihr zehnter Streich! Mit Carol Schuler hat die Westschweizerin als «Tatort»-Ermittlerin dieses Jahr mit dem Jubiläums-Fall «Kammerflimmern» für Herzrasen bei den Zuschauern gesorgt. Das Duo gehört fix in unsere Stuben. (2024: Rang 22)

16 Carol Schuler (38)

Sie war 2025 nicht nur beim «Tatort» im TV zu sehen, sondern auch im Kinofilm «Franz K.» und stand mit dem Stück «Die schmutzigen Hände» auf der Bühne. Zudem drehte sie die Serie «Das Manko». Da spielt sich einiges ab! (2024: Rang 21)

17 Katharina Locher (38)

Jahrelang berichtete sie mit viel Leidenschaft nebenbei als Inlandkorrespondentin aus Bern. Doch damit ist Schluss: Seit einigen Monaten fokussiert sie sich auf die Arbeit bei «Schweiz aktuell». Ein Job, den sie stets mit Bravour meistert! (2024: Rang 14)

18 Wendy Holdener (32)

Nach dem schlimmen Jahr, in dem ihr Bruder Kevin († 34) starb, ging es 2025 für die Schwyzerin wieder aufwärts. An der Ski-WM gewann sie drei Silbermedaillen, mit Freund Remy Allemann (35) zog sie ins Eigenheim in Unteriberg SZ. (2024: Rang 16)

19 Géraldine Knie (52)

Es war kein einfaches Jahr für die Knie-Direktorin: Doch auch wenn sie sich nach einem Herzinfarkt vom Eingriff erholen muss, steht sie täglich in der Manege – zu gross ist ihre Liebe und ihr Pflichtbewusstsein für den Zirkus. (2024: Rang 18)

20 Géraldine Reuteler (26)

Die Nidwaldnerin brachte unser Land an der Heim-Euro zum Jubeln. Zum ersten Mal in der Fussballgeschichte zieht die Schweiz in den EM-Viertelfinal ein – und die Frankfurt-Legionärin hat grossen Anteil an diesem Erfolg. (neu eingestiegen)

21 Birgit Steinegger (77)

Endlich wieder eine Sitcom auf SRF – und vor allem: endlich wieder Birgit Steinegger im TV! In «Unsere kleine Botschaft» übernahm sie zwar nur eine kleine Rolle, doch damit weckte sie bei den Zuschauern grosse Erinnerungen an «Total Birgit». (neu eingesteigen)

22 Cornelia Boesch (50)

Seriös am Bildschirm, erfrischend im Privatleben: Die Zürcher «Tagesschau»-Moderatorin nutzt ihre Stimme beruflich dafür, Herr und Frau Schweizer immer top zu informieren, und privat als Sängerin in schwungvollen Konzerten. (2024: Rang 32)

23 Viola Tami (44)

Egal, ob auf der Theaterbühne oder mit ihrer Sendung «Ding Dong», die Zürcherin sorgt für unterhaltsame, kurzweilige Stunden. Freude bereitet sie auch mit ihren stimmungsvollen Geschichten in der Glücks-Post-Rubrik «Voilà Viola». (2024: Rang 23)

24 Annette Fetscherin (42)

Bei den Studiosendungen zur Frauen-Fussball-Euro konnte die Thurgauerin ein weiteres Mal zeigen: In der Sportmoderation spielt sie in der obersten Liga. Mit viel Fachwissen und guter Vorbereitung brilliert sie auch in spontanen Interviews. Beeindruckend ist zudem ihre Vielseitigkeit: Egal, ob Fussball, Eishockey oder Ski, Fetscherin ist stets dossierfest. Abschalten kann sie bei ihren Polopferden. (2024: Rang 43)

25 Oceana Galmarini (32)

«Ich brenne für den Job», sagt die «Schweiz aktuell»-Moderatorin. Die Bündnerin liebt Abwechslung und die Gegensätze, den Winter wie den Sommer, die Berge sowie das Meer, die Arbeit vor wie auch hinter der Kamera. Uns freut beides. (2024: Rang 24)

26 Ditaji Kambundji (23)

Die schnelle Bernerin räumte dieses Jahr gleich doppelt ab: Sie sprintete zu WM-Gold über 100 Meter Hürden. In der Halle sicherte sie sich zudem den EM-Titel über 60 Meter Hürden und stellte dabei einen neuen Europarekord auf. (neu eingestiegen)

27 Jasmin Gäumann (25)

Die Bernerin gewann den goldenen Kranz und gilt damit als «böseste» Schweizerin. Im Sägemehlring kennt die Schwingerkönigin kein Erbarmen, privat lebt sie friedlich als kaufmännische Angestellte mit ihrem Kater Nemo. (neu eingestiegen)

28 Michelle Hunziker (48)

Für einmal war der grösste Auftritt unseres Moderations-Exports in der Schweiz: In Basel führte sie durch das ESC-Finale. Auch wenn sie dafür kritisiert wurde, hoffen wir, La Hunziker 2026 noch öfter im deutschsprachigen TV zu sehen. (2024: Rang 9)

29 Isabelle Flachsmann (52)

Mit dem Ensemble von «Billy Elliot» hat die in Bern wohnhafte Zugerin einen Musical-Erfolg gelandet und sich in die Verlängerung getanzt. Selbst eine gebrochene Zehe konnte die Schauspielerin nicht lange von der Bühne fernhalten. (neu eingestiegen)

30 Heidi Maria Glössner (82)

Vor 20 Jahren stand die Wahlbernerin für den Schweizer Kinohit «Die Herbstzeitlosen» vor der Kamera. Und auch zwei Jahrzehnte später sorgt pure Leidenschaft dafür, dass die Schauspielerin noch auf der Bühne und vor der Kamera steht. Unter anderem hat sie Lieder von Edith Piaf und Marlene Dietrich gesungen. Unsere wunderbare Grande Dame, die sich selbst nie so nennen würde. (2024: Rang 39)

31 Angélique Beldner (49)

Im Juli hat sie zum letzten Mal die «Tagesschau» moderiert. Nun hat sie mehr Zeit für Herzensprojekte wie ihr zweites Buch zum Thema Rassismus. Mit ihrer TV-Quiz-Show «1 gegen 100» erreicht sie unverändert Traumquoten. (2024: Rang 33)

32 Christa Rigozzi (42)

Konstanten wie «Bauer, ledig, sucht …» ziehen sich durch ihr Leben, gleichzeitig wagt die Tessinerin immer wieder Neues: So stand sie für den Kinofilm «Frontaliers Sabotage» als Schauspielerin vor der Kamera. Grosses Kino, Christa! (2024: Rang 34)

33 Barbara Lüthi (52)

Im «Club» überzeugt die TV-Moderatorin mit ihrer starken Kamerapräsenz. Spannend wird es auch, wenn sie das Studio verlässt: Das zeigte sie zu Jahresbeginn bei den Sendungen zur Kanzlerwahl, in denen sie durch Deutschland reiste. (2024: Rang 35)

34 Monika Schoenenberger (55)

Jahrelang überzeugte sie bei den Randzeiten-Ausgaben der «Tagesschau». Nun bekommt das Zweifach-Mami endlich die Plattform, die sie sich schon länger verdient hat: Monika Schoenenberger moderiert seit kurzem die Hauptausgabe. (neu eingestiegen)

35 Linda Fäh (38)

Ob an Openairs, in TV-Shows oder in der Wohngemeinde ihrer Kindheit, Benken SG: Die Schlagersängerin fühlt sich auf jeder Bühne wohl. Ihre eigene Plattform nutzt die Mutter von Lio oft, um auf soziale Themen aufmerksam zu machen. (2024: Rang 31)

36 Hazel Brugger (31)

Würden wir die lustigste Schweizerin wählen, wäre ihr der Sieg garantiert. Denn beim ESC in Basel punktete die Komikerin nicht nur mit ihrer lockeren Moderation, sondern auch mit einer hitverdächtigen Gesangseinlage. (neu eingestiegen)

37 Wasiliki Goutziomitros (48)

Griechisches Temperament, temperiert mit Schweizer Bodenständigkeit. Welch coole Kombination! 2022 erklomm die Zürcherin den Nachrichten-Olymp bei «10 vor 10». Seitdem möchten wir sie nicht mehr missen. Gut, besser, Goutziomitros! (2024: Rang 38)

38 Sarah-Jane (40)

Die fröhliche Baselbieterin konnte im September ihren 40. Geburtstag feiern. Sie sorgt nicht nur als Sängerin für Freude auf den grossen und kleinen Bühnen des Landes, sondern auch als Theaterschauspielerin. (2024: Rang 25)

39 Camille Rast (26)

«Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen»: Das Sprichwort passt zur Karriere der Walliser Stehauffrau. Nach Rückschlägen in der Vergangenheit schrieb sie an der WM im Februar ein Ski-Märchen: Sie gewann Slalom-Gold. (2024: Rang 41)

40 Fabienne Louves (39)

Im Mai verriet die Luzerner Sängerin, dass sie an Brustkrebs erkrankt war, hat diesen mittlerweile erfolgreich überstanden. Für die «MusicStar»-Gewinnerin von 2007 geht es nun aufwärts: Im Film «Ewigi Liebi» steht sie vor der Kamera. (2024: Rang 42)

41 Sarah Spale (45)

Die Schauspielerin ist zur Köchin der Nation geworden, respektive zur «Betty Bossi»-Erfinderin im gleichnamigen Kinofilm. Mit der Rolle hat die aus der Serie «Wilder» bekannte Baslerin einmal mehr das perfekte Erfolgsrezept gefunden. (neu eingestiegen)

42 Bettina Ramseier (45)

Im August verliess der «Kassensturz» endgültig das Studio und sendet neu von dort, wo wir Konsumenten anzutreffen sind – auf der Strasse. Mittendrin: die Aargauerin ohne Berührungsängste. Hartnäckig bei Abzockern, herzlich zum Publikum. (2024: Rang 15)

43 Sina (59)

Seit 30 Jahren ist die gebürtige Walliser Mundartsängerin als Musikerin unterwegs. Ihr Jubiläum feiert sie mit einem Live-Album und einer Tour. Mit ihrem Mann, dem Musiker Markus Kühne, ist sie seit 2004 glücklich verheiratet. (2024: Rang 44)

44 Andrea Vetsch (50)

Kürzlich verriet die Zürcher «Tagesschau»-Moderatorin, dass sie am Sonntag Flussbäder, Campari Spritz und Pasta geniesse. Wir geniessen die perfekte Aussprache und die journalistische Souveränität der SRF-Frau. (2024: Rang 46)

45 Jennifer Bosshard (32)

Beruflich kämpfte sie mit einem heftigen Rückschlag: Ihre TV-Heimat, «Gesichter und Geschichten», wurde abgesetzt. Dafür lief es privat für Jennifer Bosshard umso erfreulicher: Zum ersten Mal wurde die Baslerin in diesem Herbst Mami. (2024: Rang 17)

46 Nicole Berchtold (47)

Ob auf der grossen Showbühne beim «Prix Walo» oder in den Bergen beim «Winterhüttengeschichten Spezial», Nicole Berchtold fühlt sich vor der Kamera einfach wohl. Das spürt auch das TV-Publikum ab der ersten Sekunde. (2024: Rang 28)

47 Monika Kaelin (71)

Die «Prix Walo»-Chefin ist das Herz unserer Showszene. Unermüdlich und mit grosser Passion hielt sie auch dieses Jahr die Fäden in der Hand. Wir sind bereits jetzt gespannt, was sie für eine Überraschung zur 50. Ausgabe plant. (2024: Rang 47)

48 Franziska Ramser (45)

Hart in der Sache, aber immer fair. Wenn die gebürtige Bernerin durch die SRF-«Rundschau» führt, wird Tacheles geredet. Zu viel Blabla und Ausweichmanöver sind ihr zuwider. Ramser geht ran, und das gefällt uns. (2024: Rang 48)

49 Monique (48)

Mit Partner Dani Kopp ist die Schlagersängerin glücklich: Bei ihren Auftritten sorgt er hinter dem Mischpult für den richtigen Ton. Privat leben sie «wie im Rosamunde-Pilcher-Film», ob daheim im Aargau oder unterwegs mit der Vespa. (2024: Rang 50)

50 Luna Wedler (26)

Grosses Kino für die Schauspielerin! Für ihre Rolle als Grete in «Stille Freundin» wurde die Zürcherin am Filmfestival von Venedig als beste Nachwuchsdarstellerin ausgezeichnet. Zudem brillierte sie im Kinofilm «22 Bahnen». (neu eingestiegen)