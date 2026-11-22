Pepe Lienhard liefert den Showauftakt, Heidi Maria Glössner stiehlt allen die Show und Emil Steinberger philosophiert über KI. Zum 50-Jahr-Jubiläum wird gefeiert, gelacht und improvisiert – auch weil die Technik nicht immer mitspielt.

Darum gehts Pepe Lienhard eröffnet die Jubiläumsshow, technische Probleme stören Gespräche auf der Bühne

Heidi Maria Glössner sorgt für Applaus, Xherdan Shaqiri und Dorius Leuthard sprechen über digitalen Druck

Emil Steinberger beschäftigt sich mit künstlicher Intelligenz und wünscht sich mehr Austausch

Florin Schranz Redaktor News

Schon beim Blick ins Zirkuszelt wird klar: Das Publikum ist mit «Persönlich» mitgealtert. Viele graue Haare sind zu sehen. Die SRF-Gesprächsreihe, bei der Prominente aus Kultur, Sport und Politik aus ihrem Leben erzählen, feiert ihr 50-jähriges Jubiläum. Den Auftakt macht Pepe Lienhard: «Good Life ist natürlich auch ein Symbol für mein wunderschönes Leben. Ich konnte mein Leben lang Musik machen. Ich bin sehr dankbar und glücklich.»

Heidi Maria Glössner stiehlt die Show

Ganz reibungslos läuft es nicht: Mikrofone pfeifen, Rapper Bligg (50) ist manchmal schwer zu verstehen. Er verrät: «Ich hatte in dieser Grössenordnung nie geplant. Das eine hat zum anderen geführt.» Über seine Kunstfigur sagt er: «Bligg ist ein Entertainer, eine Kunstfigur, ein Künstler, der die Verpflichtung hat, den Leuten eine Show zu bieten.» Künftig möchte er seine Talente auch ausserhalb der Musik einsetzen. Ivan Knie (25) spricht über seine Pferde: «Ich sehe es, bevor ich in der Manege bin, wie sie drauf sind.»

Als die Runde an Schwung verliert, schlägt Heidi Maria Glössners (83) Stunde. Die Grande Dame des Schweizer Theaters ist schlagfertig und trocken. Über eine einst gefürchtete Rolle sagt sie: «Ich habe einmal erlebt, dass ich sagte, so etwas könne ich nicht spielen. Das wurde eine absolute Lieblingsrolle von mir.» Ihr Bühnengeheimnis: «Eine Geschichte von Anfang bis Ende erzählen und das Publikum spüren, mit dem Publikum atmen.»

Shaqiri, Leuthard und ein Puch Maxi

Vom Theater geht es zu Sport, Politik und Familie. Xherdan Shaqiri (35), Doris Leuthard (63) und Roger Schawinski (81) treffen aufeinander. Leuthard erinnert sich an ihre Mutter: «Sie war einfach bodenständig. Sie hat uns so erzogen.» Shaqiri sagt: «Seit dem ersten Tag, an dem ich meinen ersten Berufsvertrag unterschrieb, habe ich immer in erster Linie auf meine Familie geschaut.» Schawinski ergänzt: «Mein Vater sagte immer, ich müsse mich immer auf die Seite der Schwachen stellen. Das war die Basis, weshalb ich den Kassensturz machte.»

Auch die Schattenseiten des Erfolgs kommen zur Sprache. Shaqiri betont die Bedeutung mentaler Stärke. Leuthard erzählt von Hasskommentaren. Besonders verletzt habe sie der Vorwurf, sie sei ohne eigene Kinder weniger empathisch.

Emil Steinberger und die KI

Nachdem das Trio die Bühne verlassen hat, meldet sich Emil Steinberger aus dem Publikum. Der 93-Jährige schreibt an seinen Memoiren. Über seine Arbeitsweise sagt er: «Ich habe mir abgewöhnt, den Leuten im Voraus zu sagen, was ich mache. Das bringt gar nichts. Ich überrasche sie meistens einfach.» Ausserdem beschäftigt ihn die künstliche Intelligenz. Er wünscht sich einen breiteren Diskurs darüber.

Zirkusmagie mit Charme

Kochen kann KI noch nicht, und Intuition hat sie auch keine. Sternekoch Andreas Caminada (49) sieht darin das Glücksrezept: «Das Rezept zum Glücklichsein ist die Intuition.» Gülsha Adilji (41) sorgt für Lacher: «Als 40-Jährige kümmert man sich fest ums Mikrobiom, und natürlich Eiweiss. Instagram hat mir erklärt, dass ich 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht zu mir nehmen muss.» Anna Rossinelli (39) ergänzt: «Früher dachte ich immer, ich sei der grösste Loser, wenn ich am Wochenende nicht weg bin. Und jetzt denke ich so, geil, alleine zu Hause Spaghetti essen.»

Trotz kleiner technischer Mängel bleibt ein charmanter Abend. Breakdancer, eine Artistin an der chinesischen Stange und ein Seilakrobat setzen den artistischen Schlusspunkt.