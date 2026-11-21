Eigentlich wollte sie nur für einen Event nach Köln fliegen. Doch in der Raucherlounge am Flughafen Zürich machte Bellydah eine unangenehme Begegnung mit einem vermeintlichen Polizisten.

Darum gehts Reality-Star Bellydah berichtet von einer Begegnung im Raucherraum am Flughafen Zürich vor dem Flug

Der Mann schickte ihr später Instagram-Nachrichten, Bellydah fühlte sich dadurch belästigt

Laut Kantonspolizei ist der Mann ein ziviler Sicherheitsmitarbeiter, sein Verhalten wird geprüft

Michel Imhof Teamlead People

«Leute, ich bin geschockt!», sagt Reality-Star Bellydah (35) auf sozialen Medien. Und erzählt von einer Begegnung mit einem Kantonspolizisten am Flughafen Zürich. Sie hatte keine Probleme mit dem Gesetz, stattdessen suchte der Ordnungshüter näheren Kontakt zur «Germany Shore»-Teilnehmerin.

Passiert sei alles vor ihrem Flug nach Köln. Bellydah reiste zur Premiere der neuen Staffel der Realityshow «Germany Shore». «Ich war allein im Raucherraum. Dann kommt ein Polizist rein und setzt sich neben mich», erzählt sie in einem Tiktok-Beitrag. «Er fängt an, mich vollzulabern, und hat nach meinem Feuer gefragt. Ich habe wirklich null Interesse gezeigt, aber höflich geantwortet, weil es ein Polizist ist. Ich kann ihn ja nicht anschreien oder beleidigen, wie ich es sonst mache in einer ähnlichen Situation.» Als er nach der Begegnung den Raum verlassen hat, habe er ihr mit einer Handbewegung einen Kuss zugeschickt.

Er schrieb Bellydah auf Instagram

Dabei blieb es aber nicht. Er schrieb Bellydah danach auf Instagram. «Schöne, live noch besser», lautet eine Nachricht. «Dankeschön, du bist sehr nett, und noch einmal Danke für Feuerzeug, ich war in Smoking Lounge» eine andere, mit Kuss-Emoji versehen. Dazu kommentiert er Instagram-Bilder der Rapperswilerin mit Flammen und schreibt «Woww schön» und «Was machst du». Blick liegen die Screenshots der Unterhaltung vor.

Auch wenn der Beamte Bellydah nicht körperlich angegangen ist, «habe ich mich belästigt gefühlt. Und bin angeekelt, dass ein Polizist mir einen Kuss zuschickt und mich anmacht auf Instagram», sagt sie auf Anfrage von Blick. «Solche Dinge sind sich Frauen von Männern ja leider gewohnt, das passiert immer wieder mal. Aber nicht von einem Polizisten im Dienst und in Uniform! Der hat ja Aufgaben und soll helfen. Und ich bin mir auch fast sicher, dass er verheiratet ist.»

Einleitung personalrechtlicher Massnahmen wird geprüft

Blick hat die Kantonspolizei Zürich mit den Schilderungen konfrontiert. «Entgegen der Aussage im Video war es kein Polizist. Es handelt sich um einen zivil angestellten Mitarbeiter der Sicherheitskontrolle am Flughafen Zürich, der in seiner Pause im Raucherraum Kontakt zur Reality-Show-Teilnehmerin Bellydah hatte», stellt Fabian Frei vom Mediendienst der Kantonspolizei Zürich klar. «Was sich genau im Raucherraum sowie anschliessend digital ereignete, ist Gegenstand derzeitiger Abklärungen. Im Anschluss wird die Einleitung personalrechtlicher Massnahmen geprüft.»

Genervt ist Bellydah auch von den Reaktionen auf ihre Schilderungen. «Manche schreiben, ich lüge, ich träume oder wolle nur Aufmerksamkeit», sagt sie. «Aber wieso sollte ich das tun? Und mir so eine Situation ausdenken? Da habe ich wirklich Besseres zu tun.» Bellydah bleibt noch einige Tage in Deutschland, will nun eine Beschwerde an die Kantonspolizei und den Flughafen Zürich schreiben. Und hofft auf ein angenehmeres Erlebnis beim Rückflug in die Schweiz.