Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kronprinzessin Mette-Marit (52) zeigt sich mit Sauerstoffgerät in Oslo

Schwerwiegende Lungenfibrose seit 2018, Zustand verschlechterte sich 2025 deutlich

Empfang für norwegische Paralympics-Athleten mit Familie im Königspalast War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Der Gesundheitszustands der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit (52) hat sich in den vergangenen Wochen verschlechtert. Aufgrund einer chronischen Lungenerkrankung war sie zuletzt kürzer getreten. Am 10. April hat sich Mette-Marit nun mit ihrem Ehemann Haakon von Norwegen (52) wieder bei einem offiziellen Termin gezeigt. Offenbar konnte sie diesen nur mit Sauerstoffgerät wahrnehmen. Auf Bildern von einem Empfang im Palast ist die 52-jährige mit Sauerstoffschlauch unter der Nase zu sehen. Trotzdem wirkt die Kronprinzessin bestens gelaunt und begrüsst die anwesenden Gäste mit breitem Grinsen.

Erst kurz zuvor war mitgeteilt worden, dass sowohl Mette-Marit als auch die gemeinsamen Kinder – Prinzessin Ingrid Alexandra (22) und Prinz Sverre Magnus (20) – Kronprinz Haakon bei dem Termin unterstützen werden. Das Vierergespann begrüsste am Freitag norwegische Athletinnen und Athleten, die vor wenigen Wochen an den Paralympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo teilgenommen haben. Die Familie wollte mit dem Empfang die grossartigen Leistungen der Sportlerinnen und Sportler würdigen, wie das Königshaus zu einem Gruppenbild auf Instagram mitteilt.

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Mette-Marit leidet seit Jahren unter einer Lungenfibrose

Schon vor geraumer Zeit, im Jahr 2018, wurde bei Mette-Marit eine Lungenfibrose diagnostiziert. Bei der chronischen Erkrankung kann es zu zunehmender Atemnot kommen. «Im Herbst wurden mehrere Tests durchgeführt, die eine deutliche Verschlechterung des Gesundheitszustands der Kronprinzessin zeigten», teilte der Palast Ende 2025 mit. Mitte März hatte Guri Vape, die Leiterin der Kommunikationsabteilung des Palastes, der norwegischen Rundfunkanstalt «NRK» bestätigt, dass sich Mette-Marits Gesundheitszustand verschlechtert habe. In der zweiten Märzhälfte sind erstmals Bilder aufgetaucht, die die Kronprinzessin mit dem Sauerstoffgerät gezeigt haben.

Neben den gesundheitlichen Sorgen dürften die vergangenen Wochen aber auch anderweitig belastend für Mette-Marit gewesen sein. In den Schlagzeilen war sie zuletzt verstärkt für ihre Verbindungen zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019), mit dem sie über mehrere Jahre in Kontakt stand.

Zudem steht sie wegen des Prozesses gegen ihren Sohn Marius Borg Høiby (29), der unter anderem wegen mehrfacher Vergewaltigung angeklagt ist, unter Druck. Der Prozess ist abgeschlossen, das Urteil steht zwar noch aus, doch um eine Haftstrafe wird er nicht herumkommen. Die Frage ist lediglich, wie lange diese ausfallen wird. Während der Staatsanwalt sieben Jahre und sieben Monate fordert, liegt die Verteidigung mit zwei bis sechs Jahren deutlich darunter. Das Urteil wird Anfang Juni erwartet.