Darum gehts
- Mette-Marit (52) unter Kritik: Vergleich mit Prinz Andrew-Skandal von 2019
- Fergie plante, Queen-Hunde zu klonen, scheiterte jedoch mit Geschäftsidee
- Charlène (48) dominierte Rosenball in Monaco, Caroline (69) im Hintergrund
Hat Norwegens Kronprinzessin die Wahrheit gesagt oder die grosse Chance, sich reinzuwaschen, an die Wand gefahren? Während Royal-Expertin Flavia Schlittler vom Blick sich auf Mette-Marit (52) eingeschossen hat und sogar Parallelen zum Skandal-Interview des Ex-Grüsel-Prinzen Andrew (66) von 2019 zieht, lupft es dem Königshaus-Kenner der Schweizer Illustrierten René Haenig bei diesem Vergleich den Hut, respektive die Krone. Und so bekommt sich unser Podcast-Duo wieder einmal total in die Haare! Das letzte Wort hat allerdings dieses Mal René.
Eine völlig abgedrehte Geschäftsidee von Briten-Fergie (66) sorgt dann allerdings dafür, dass sich die Gemüter wieder abkühlen. Die Ex von Sex-Grüsel Andrew wollte doch tatsächlich die Hunde der Queen klonen. Das abartige Geschäft mit den vervielfältigten Corgis ist zum Glück in die Binsen gegangen. Ach ja, einen Blick nach Monte-Carlo werfen wir auch noch. Dort hat beim legendären Rosenball Fürstin Charlène (48) ihrer grössten Widersacherin klar gezeigt, wer die Chefin in Monaco ist – und Prinzessin Caroline (69) eiskalt an den (Bild-)Rand gedrückt.