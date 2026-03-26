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Volk in Rage wegen Mette-Marits TV-Interview
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«Sie hat absolut versagt»:Volk in Rage wegen Mette-Marits TV-Interview

Lücken und fehlende Reue?
Volk in Rage wegen Interview von Mette-Marit

Ärger liegt in der Luft bei «RoyalTea»! Wegen des TV-Interviews von Mette-Marit setzt Flavia zu einer Tirade gegen Norwegens Kronprinzessin an und lässt damit René vor Zorn erbeben. Doch am Ende können beide sogar wieder lachen – über eine Hundsidee von Fergie.
Publiziert: vor 51 Minuten
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Das norwegische Volk tobt wegen seiner Kronprinzessin.
Foto: nrk

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Mette-Marit (52) unter Kritik: Vergleich mit Prinz Andrew-Skandal von 2019
  • Fergie plante, Queen-Hunde zu klonen, scheiterte jedoch mit Geschäftsidee
  • Charlène (48) dominierte Rosenball in Monaco, Caroline (69) im Hintergrund
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René Haenig
Schweizer Illustrierte
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Hat Norwegens Kronprinzessin die Wahrheit gesagt oder die grosse Chance, sich reinzuwaschen, an die Wand gefahren? Während Royal-Expertin Flavia Schlittler vom Blick sich auf Mette-Marit (52) eingeschossen hat und sogar Parallelen zum Skandal-Interview des Ex-Grüsel-Prinzen Andrew (66) von 2019 zieht, lupft es dem Königshaus-Kenner der Schweizer Illustrierten René Haenig bei diesem Vergleich den Hut, respektive die Krone. Und so bekommt sich unser Podcast-Duo wieder einmal total in die Haare! Das letzte Wort hat allerdings dieses Mal René.

Eine völlig abgedrehte Geschäftsidee von Briten-Fergie (66) sorgt dann allerdings dafür, dass sich die Gemüter wieder abkühlen. Die Ex von Sex-Grüsel Andrew wollte doch tatsächlich die Hunde der Queen klonen. Das abartige Geschäft mit den vervielfältigten Corgis ist zum Glück in die Binsen gegangen. Ach ja, einen Blick nach Monte-Carlo werfen wir auch noch. Dort hat beim legendären Rosenball Fürstin Charlène (48) ihrer grössten Widersacherin klar gezeigt, wer die Chefin in Monaco ist – und Prinzessin Caroline (69) eiskalt an den (Bild-)Rand gedrückt.

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