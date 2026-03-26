Ärger liegt in der Luft bei «RoyalTea»! Wegen des TV-Interviews von Mette-Marit setzt Flavia zu einer Tirade gegen Norwegens Kronprinzessin an und lässt damit René vor Zorn erbeben. Doch am Ende können beide sogar wieder lachen – über eine Hundsidee von Fergie.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mette-Marit (52) unter Kritik: Vergleich mit Prinz Andrew-Skandal von 2019

Fergie plante, Queen-Hunde zu klonen, scheiterte jedoch mit Geschäftsidee

Charlène (48) dominierte Rosenball in Monaco, Caroline (69) im Hintergrund War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

René Haenig

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hat Norwegens Kronprinzessin die Wahrheit gesagt oder die grosse Chance, sich reinzuwaschen, an die Wand gefahren? Während Royal-Expertin Flavia Schlittler vom Blick sich auf Mette-Marit (52) eingeschossen hat und sogar Parallelen zum Skandal-Interview des Ex-Grüsel-Prinzen Andrew (66) von 2019 zieht, lupft es dem Königshaus-Kenner der Schweizer Illustrierten René Haenig bei diesem Vergleich den Hut, respektive die Krone. Und so bekommt sich unser Podcast-Duo wieder einmal total in die Haare! Das letzte Wort hat allerdings dieses Mal René.

Eine völlig abgedrehte Geschäftsidee von Briten-Fergie (66) sorgt dann allerdings dafür, dass sich die Gemüter wieder abkühlen. Die Ex von Sex-Grüsel Andrew wollte doch tatsächlich die Hunde der Queen klonen. Das abartige Geschäft mit den vervielfältigten Corgis ist zum Glück in die Binsen gegangen. Ach ja, einen Blick nach Monte-Carlo werfen wir auch noch. Dort hat beim legendären Rosenball Fürstin Charlène (48) ihrer grössten Widersacherin klar gezeigt, wer die Chefin in Monaco ist – und Prinzessin Caroline (69) eiskalt an den (Bild-)Rand gedrückt.