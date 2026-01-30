Prinzessin in der Natur Kate macht Royal-Expertin zur Poetin

Dass sich die Prinzessin von Wales mehr und mehr der Natur zuwendet, lässt auch unsere «RoyalTea»-Expertin Flavia aufblühen. Oder wie ist es sonst zu erklären, dass unsere sonst so streitbare Podcasterin plötzlich derart sanfte Worte dichtet?