Prinzessin in der Natur
Kate macht Royal-Expertin zur Poetin

Dass sich die Prinzessin von Wales mehr und mehr der Natur zuwendet, lässt auch unsere «RoyalTea»-Expertin Flavia aufblühen. Oder wie ist es sonst zu erklären, dass unsere sonst so streitbare Podcasterin plötzlich derart sanfte Worte dichtet?
Publiziert: 10:40 Uhr
René Haenig und Flavia Schlittler
