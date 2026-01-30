Dass sich die Prinzessin von Wales mehr und mehr der Natur zuwendet, lässt auch unsere «RoyalTea»-Expertin Flavia aufblühen. Oder wie ist es sonst zu erklären, dass unsere sonst so streitbare Podcasterin plötzlich derart sanfte Worte dichtet?
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Videos zum königlichen Schweizer Podcast «RoyalTea»