«Es ist etwas gemein»
Wo hat Harry seine Haare gelassen?

Der Briten-Prinz fliegt von Kalifornien nach London. In seiner Heimat überrascht er mit fast kahlem Hinterkopf. Und alle fragen sich: Hat der Jüngste von König Charles seine Haare in Montecito vergessen?
Publiziert: vor 43 Minuten
Aktualisiert: 11:28 Uhr
René Haenig und Flavia Schlittler
