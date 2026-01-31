«Aussen hui, innen pfui» Ein Bar(r)on für die Dänen-Prinzessin

Das würde Trump Senior so passen: Sein Jüngster heiratet Isabella, die älteste Tochter von König Frederik und Königin Mary – und er kommt so doch noch an Grönland ran. Aber: Was soll da eine echte Prinzessin mit einem falschen Baron?