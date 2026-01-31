Das würde Trump Senior so passen: Sein Jüngster heiratet Isabella, die älteste Tochter von König Frederik und Königin Mary – und er kommt so doch noch an Grönland ran. Aber: Was soll da eine echte Prinzessin mit einem falschen Baron?
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Videos zum königlichen Schweizer Podcast «RoyalTea»