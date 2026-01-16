DE
Fans stürzen sich trotzdem drauf
Meghans unverschämte Abzocke

Sie hat es auf Instagram gross angekündigt und es ist ganz klein. Ein ledernes Lesezeichen für 18 Dollar. Und schwups, alle reissen sich um das exklusive Kleinteil der Herzogin, das sofort ausverkauft war.
