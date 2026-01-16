Sie hat es auf Instagram gross angekündigt und es ist ganz klein. Ein ledernes Lesezeichen für 18 Dollar. Und schwups, alle reissen sich um das exklusive Kleinteil der Herzogin, das sofort ausverkauft war.
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Videos zum königlichen Schweizer Podcast «RoyalTea»