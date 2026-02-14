DE
FR
Abonnieren

«Er hat die richtigen Hobbys»
Fischt Norwegens König Harald V. im Trüben?

Dem 88-jährigen Monarchen steht das Wasser bis zum Hals. Nicht nur wegen Stiefenkel Marius und Schwiegertochter Mette-Marit. Beide sorgen massiv für Kritik am Königshaus. Trotzdem lässt sich der Senior von nichts und niemandem nass machen.
Publiziert: vor 20 Minuten
Kommentieren
René-Haenig-Ringier.jpg
RMS_Portrait_AUTOR_766.JPG
René Haenig und Flavia Schlittler
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Videos zum königlichen Schweizer Podcast «RoyalTea»
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen