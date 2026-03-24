Zum Thema Nachhaltigkeit macht der jüngeren Schwester von König Charles III. niemand etwas vor. Prinzessin Anne wurde vor wenigen Tagen in einem bodenlangen, beigen Mantel gesichtet, den sie bereits im Alter von 18 Jahren getragen hatte. Heute ist sie 75 Jahre alt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Prinzessin Anne (75) trug beim Staatsbankett ein 57 Jahre altes Kleidungsstück

Ihr beiger Mantel, erstmals 1969 getragen, wurde leicht modernisiert

Die Diamant- und Perlenhalskette stammt von Königin Mary (1867–1953) War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Saskia Schär Redaktorin People

Prinzessin Anne (75) nahm vergangene Woche im Schloss Windsor am Staatsbankett anlässlich des Besuches des nigerianischen Präsidenten teil. Dafür hat sie sich für einen beigen, bodenlangen Mantel mit auffälligen Details an den Ärmeln entschieden. Wer das Kleidungsstück nun nachkaufen will, dürfte damit durchaus Probleme haben. Dies liegt jedoch weniger am Preisschild, als am Alter des Mantels: Seit den 1960er-Jahren befindet er sich im Besitz der Prinzessin – und passt ihr auch heute noch wie angegossen.

1969 trug sie ihn bei der Premiere des Films «Run Wild, Run Free» in London. Zum Mantel kombinierte die damals 18-Jährige ein passendes Kleid aus derselben Kollektion. Auch an diesem liessen sich an beiden Enden die auffälligen Bordüren finden.

Der vor 57 Jahren noch voluminöse und verzierte Kragen wurde für das kürzlich erfolgte Staatsbankett durch einen schlichten, klassischen ersetzt. Dadurch bot der Hals der Prinzessin nun Platz für die Diamant- und Perlenhalskette «City of London Choker» ihrer Urgrossmutter Königin Mary (1867-1953). Prinzessin Anne trug die Kette zuletzt 2005 bei einer Gala im Natural History Museum.

Ein Kleid, mehrere Anlässe

Die jüngere Schwester von König Charles III. (77) ist jedoch nicht die einzige Royaldame, die ihre einst bei offiziellen Auftritten getragenen Kleider aufbewahrt und zu einem späteren Zeitpunkt erneut trägt. Auch Prinzessin Kate (44) handhabt das so. Manchmal greift sie dabei auf die Hilfe einer Schneiderin zurück und lässt ihren Kleidern mit kleineren Anpassungen ein Update geben. Zuletzt wurde sie bei den Baftas im Februar in einem rosafarbenen Gucci-Kleid gesichtet, das sie bereits zu einem offiziellen Dinner 2019 getragen hatte.