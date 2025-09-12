Prinzessin Kate beeindruckt bei einem Besuche in London mit einem Haartrick. Ihre Fans sind begeistert – und fragen sich: Trägt Kate doch keine Perücke?

1/5 Prinzessin Kate zeigte bei einem Besuch in London, wie man sich ganz einfach die Haare zusammenbinden kann. Foto: X/royallybelle_

Darum gehts Prinzessin Kate zeigt handwerkliches Geschick und überrascht mit Frisur-Trick

Royale Fans diskutieren über Kates Haare und Gerüchte um Perücke

Prinzessin Kate (43), stellte bei ihren jüngsten royalen Besuchen in London ihr handwerkliches Faible unter Beweis. In der britischen Hauptstadt besuchte sie mehrere lokale Mühlen, um britische Handwerker und ihre Fachgebiete kennenzulernen. Als Videos von ihrer Stippvisite auftauchten, waren aber – wieder einmal – ihre Haare das vorherrschende Thema. Am Siebdruck überraschte Prinzessin Kate mit einem geschickten Handgriff: Ohne Haargummi oder Haarnadel band sie ihre langen Haare zu einem einfachen Dutt im Nacken.

Ein royaler Fan kommentierte auf X: «Das ist ziemlich beeindruckend. Ich habe versucht, das mit meinen Haaren zu machen, als sie ziemlich lang waren, aber es ist mir nie gelungen.» Ein anderer merkte allerdings an: «Es sieht aus, als würde sie das ständig machen. Und es sieht nicht unordentlich aus.» Ein dritter User sprach die Gerüchte an, wonach Prinzessin Kate keine echten Haare trage: «Also ist es keine Perücke».

Auch die Haarfarbe der Prinzessin sorgte kürzlich für Aufsehen, als sie bei einem Kirchenbesuch in der Nähe von Schloss Balmoral am 24. August mit helleren Strähnen gesehen wurde.