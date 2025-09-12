DE
FR
Abonnieren
Prinzessin Kate bindet sich gekonnt die Haare
0:24
Das Netz ist entzückt:Prinzessin Kate bindet sich gekonnt die Haare

Neuer Wirbel um die royale Mähne
Prinzessin Kate bindet sich die Haare zusammen, Netz dreht durch

Prinzessin Kate beeindruckt bei einem Besuche in London mit einem Haartrick. Ihre Fans sind begeistert – und fragen sich: Trägt Kate doch keine Perücke?
Publiziert: vor 25 Minuten
|
Aktualisiert: vor 22 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Prinzessin Kate zeigte bei einem Besuch in London, wie man sich ganz einfach die Haare zusammenbinden kann.
Foto: X/royallybelle_

Darum gehts

  • Prinzessin Kate zeigt handwerkliches Geschick und überrascht mit Frisur-Trick
  • Royale Fans diskutieren über Kates Haare und Gerüchte um Perücke
  • 43-jährige Prinzessin besuchte mehrere lokale Mühlen in London
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Laszlo_Schneider_Teamlead People–Desk_RM§_2.jpg
Laszlo SchneiderTeamlead People-Desk

Prinzessin Kate (43), stellte bei ihren jüngsten royalen Besuchen in London ihr handwerkliches Faible unter Beweis. In der britischen Hauptstadt besuchte sie mehrere lokale Mühlen, um britische Handwerker und ihre Fachgebiete kennenzulernen. Als Videos von ihrer Stippvisite auftauchten, waren aber – wieder einmal – ihre Haare das vorherrschende Thema. Am Siebdruck überraschte Prinzessin Kate mit einem geschickten Handgriff: Ohne Haargummi oder Haarnadel band sie ihre langen Haare zu einem einfachen Dutt im Nacken.

Mehr zu Prinzessin Kate
Prinzessin Kate ist über die Sommerferien erblondet
Mit Video
Neuer Look
Kate ist über die Sommerferien erblondet
William und Kate zügeln in historische Villa
Neuanfang nach schweren Jahren
William und Kate zügeln in historische Villa
Kate und William vertreiben zwei Familien
Zügel-Drama bei den Royals
Kate und William vertreiben zwei Familien
William und Kate wollen aus Erziehungsfehlern lernen
Erziehung ihrer Kinder
William und Kate wollen keinen zweiten Fall Harry

Ein royaler Fan kommentierte auf X: «Das ist ziemlich beeindruckend. Ich habe versucht, das mit meinen Haaren zu machen, als sie ziemlich lang waren, aber es ist mir nie gelungen.» Ein anderer merkte allerdings an: «Es sieht aus, als würde sie das ständig machen. Und es sieht nicht unordentlich aus.» Ein dritter User sprach die Gerüchte an, wonach Prinzessin Kate keine echten Haare trage: «Also ist es keine Perücke».

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Auch die Haarfarbe der Prinzessin sorgte kürzlich für Aufsehen, als sie bei einem Kirchenbesuch in der Nähe von Schloss Balmoral am 24. August mit helleren Strähnen gesehen wurde.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen