Prinzessin Kate und Prinz William haben am Donnerstag ihren ersten Auftritt nach den Sommerferien absolviert. Dabei waren die Blicke vor allem auf Kate gerichtet, die sich mit einer komplett neuen Haarfarbe zeigte.

Darum gehts Prinz William und Kate besuchen Natural History Museum nach Sommerpause

Kate präsentiert sich mit helleren und längeren Haaren

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) haben am Donnerstag ihren ersten öffentlichen Auftritt nach der mehrwöchigen Sommerpause absolviert. Gemeinsam besuchte das Ehepaar das neugestaltete Aussengelände des Natural History Museums in London – ein Ort, der Kate besonders am Herzen liegt, da sie dort seit einigen Jahren als Schirmherrin tätig ist.

Doch die Aufmerksamkeit der Gäste und Fotografen richtete sich vor allem auf das veränderte Aussehen der Prinzessin von Wales: Kate präsentierte sich mit hellen Sommer-Highlights und deutlich längerem Haar als noch vor der Sommerpause. Ihre Haare sind nun mittelblond und fallen bis zur Mitte ihres Rückens.

Bereits vor einigen Tagen hatte es Schnappschüsse gegeben, die Kate in einem Auto auf dem Weg zu einem Gottesdienst nahe Balmoral Castle in Schottland mit deutlich helleren Haaren zeigten. Der aktuelle Auftritt bestätigte die Typveränderung nun. Beim letzten öffentlichen Auftritt der Prinzessin beim Tennisturnier in Wimbledon hatte ihr Haar noch in einem dunkleren Kastanienton geglänzt. Auch damals trug sie die fast bis zur Taille reichenden Haare gewellt.

Prinzessin Kate verlor ihre Haare während Chemotherapie offenbar nicht

Die Haarveränderung kommt zu einer besonderen Zeit: Im März 2024 hatte die Prinzessin öffentlich gemacht, dass sie sich einer Krebsbehandlung unterziehen musste. Im Januar dieses Jahres teilte sie mit, dass sie die Chemotherapie abgeschlossen habe und sich in Remission befinde.

Bei einem Besuch im Royal Marsden Hospital im Januar hatte Kate zudem offen über das Thema Haarausfall bei Krebs gesprochen. Eine Patientin berichtete laut «People» später, dass die Prinzessin während ihrer Chemotherapie keinen sogenannten «Cold Cap» (Kühlhaube gegen Haarausfall) verwenden musste. Nicht alle Arten von Chemotherapien sorgen für Haarausfall, alternativ gibt es zudem Medikamente, die den Verlust von Haaren verhindern können.

Typveränderung

Mit den aufgehellten Haaren wagt sich die Prinzessin erstmals an einen neuen Look. In den letzten 20 Jahren hat ihre Haarlänge zwar jeweils etwas variiert, was die Farbe und den Schnitt betrifft, blieb sie sich jedoch stets treu: dunkelbraun, gestuft und leicht gewellt. Phasenweise sorgten höchstens einige Highlights oder ein schräger Pony für ein wenig Abwechslung.