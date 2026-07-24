Strand, Pool und ein Platz im Cockpit: Herzogin Meghan hat eine Bilderstrecke aus den Sommerferien der Familie auf Instagram gestellt. Auch ihre Kinder Archie und Lilibet sind auf den privaten Schnappschüssen zu sehen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Meghan teilt Sommerferienfotos mit Harry und Kindern auf Instagram

Archie im Cockpit fasziniert, seltene öffentliche Bilder der Kinder

Erstes Wiedersehen mit Charles und Enkelkindern seit über vier Jahren

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Herzogin Meghan (44) hat am Donnerstag eine Bilderstrecke aus den Sommerferien ihrer Familie auf Instagram geteilt. Die Aufnahmen zeigen Prinz Harry (41) und die Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5). Sie sollen in Portugal und in Grossbritannien entstanden sein. Kommentiert hat die Herzogin von Sussex den Beitrag nur mit zwei Worten und einem Sonnen-Emoji: «Summer Holiday».

Öffentliche Fotos der beiden Kinder sind rar, ihre Eltern halten sie weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Umso mehr Aufmerksamkeit bekamen die Ferienbilder, auf denen Archie mit Kapitänsmütze im Cockpit eines Flugzeugs neben den Piloten sitzt und nach den Bedienelementen greift.

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Vom Cockpit an den Pool

Der grössere Teil der Serie zeigt wohl den Urlaub in Portugal, wo die Familie Station machte, bevor sie nach Grossbritannien weiterreiste. Zu sehen sind die Fassade eines Restaurants, Meghan im schwarzen Badeanzug am Strand und Harry, der seine Tochter über dem Pool in die Luft wirft, während Archie im Wasser daneben schwimmt.

Dazu kommen ein Schnappschuss von Meghan mit dem Beagle Mamma Mia und ein Schwarz-Weiss-Foto, auf dem das Paar beim Essen lacht. Weitere Angaben zur Reise machte die Herzogin nicht.

Ein Abstecher nach Northamptonshire

Eine Aufnahme soll laut «People» aus Grossbritannien stammen. Das Foto zeigt Harry und die beiden Kinder von hinten auf einer Wiese, Vater und Sohn tragen dabei Blumen in den Händen. Demnach handelt es sich um Althorp, das Anwesen der Familie Spencer, auf dem Prinzessin Diana (1961–1997) aufwuchs und beigesetzt wurde. Andere Bilder zeigen Lilibet in einem geblümten Kleid zwischen Bäumen und Archie barfuss auf einem Kiesweg im Abendlicht. Ob die Familie auch an Dianas Grab war, geht aus den Fotos nicht hervor.

Diana starb im August 1997 im Alter von 36 Jahren bei einem Autounfall in Paris. Zum 25. Todestag hatte Harry seine Frau 2022 erstmals mit an das Grab genommen und die Szene in seiner 2023 erschienenen Autobiografie «Spare» geschildert: «Endlich brachte ich das Mädchen meiner Träume nach Hause, um sie meiner Mutter vorzustellen.» Er legte Blumen nieder und sprach in Gedanken mit seiner Mutter. Meghan habe ihm anschliessend gesagt, worum sie gebeten habe: um Klarheit und um Orientierung.

Erstes Wiedersehen mit dem Grossvater seit Jahren

Anlass der Reise nach Grossbritannien waren mehrere Wohltätigkeitstermine von Harry Anfang Juli, darunter der Countdown zu den Invictus Games 2027 in Birmingham. Ob Meghan und die Kinder mitreisen würden, war bis zuletzt offen. Harry streitet seit Jahren mit der britischen Regierung über seinen Personenschutz; zugleich gab es Berichte über Unstimmigkeiten mit dem Palast wegen einer Unterkunft auf einem königlichen Anwesen.

Am Ende reisten alle vier nach Highgrove House in Gloucestershire, dem privaten Landsitz von König Charles (77). Der Buckingham-Palast bestätigte das Treffen mit dem König und Königin Camilla, Fotos davon wurden nicht veröffentlicht. Es war die dritte Begegnung zwischen Harry und seinem Vater seit dessen Krebsdiagnose im Jahr 2024 und das erste Wiedersehen des Monarchen mit seinen Enkeln seit mehr als vier Jahren.