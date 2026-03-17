Marsh Farm ist renoviert: Andrew Mountbatten-Windsor soll in sein endgültiges Zuhause auf dem Anwesen Sandringham umziehen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Andrew Mountbatten-Windsor zieht in Marsh Farm auf Sandringham-Anwesen um

Nach Epstein-Skandal: Polizei durchsuchte Royal Lodge und nahm Andrew fest

30-Zimmer-Haus geräumt, britische Regierung prüft Thronfolge-Aberkennung War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Andrew Mountbatten-Windsor (66) ist offenbar dabei, in sein endgültiges Zuhause auf dem royalen Sandringham-Anwesen umzuziehen. Laut der britischen Boulevardzeitung «The Sun» sind Umzugswagen bei der Marsh Farm eingetroffen. Zuvor sind dort noch grosse Sicherheitstore errichtet worden, da vor dem grosszügigen Haus lediglich ein kleiner Holzzaun gestanden hatte. Der Neue erlaubt ihm deutlich mehr Privatsphäre.

Marsh Farm ist ein Anwesen mit fünf Schlafzimmern, das zuvor von einem Pächter bewohnt wurde. Vor dem Einzug von Andrew wurden dem «Sun»-Bericht zufolge neue Teppiche und Fussböden verlegt, auch Maler- sowie Gartenarbeiten gab es auf dem Grundstück. Zwischenzeitlich war der Bruder von König Charles (77) in der Wood Farm untergekommen, das Haus gehört ebenfalls zum Sandringham-Anwesen.

Andrew Mountbatten-Windsor ist abgetaucht

Wie die Boulevardzeitung weiter berichtet, ist Andrew Mountbatten-Windsor seit seiner vorübergehenden Festnahme am 19. Februar – seinem 66. Geburtstag – nicht mehr öffentlich in Sandringham gesehen worden. Der ehemalige Prinz verbrachte an jenem Februartag elf Stunden auf einem Polizeirevier, bevor er wieder freigelassen wurde. Ihm wird vorgeworfen, während seiner Zeit als Handelsbeauftragter des Vereinigten Königreichs sensible Informationen an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) weitergegeben zu haben. Andrew hatte die Position von 2001 bis 2011 inne.

Erster Umzug von Andrew Anfang Februar

Die Royal Lodge in Windsor, die Andrew bis Anfang Februar bewohnte, durchsuchten die Polizeibeamten im Zuge der Ermittlungen mehrere Tage lang. Aus dem grosszügigen 30-Zimmer-Anwesen musste der 66-Jährige ausziehen, nachdem er wegen seiner Verwicklung in den Epstein-Skandal bereits alle seine Titel verloren hatte. Während mehrerer Jahrzehnte nannte er die Royal Lodge sein Zuhause.

Die britische Regierung will unterdessen prüfen, mit welchen gesetzlichen Schritten Andrew Mountbatten-Windsor das Recht auf die Thronfolge aberkannt werden könnte – sobald die polizeilichen Ermittlungen abgeschlossen sind. Denn obwohl ihm der Prinzentitel offiziell von seinem Bruder König Charles III. aberkannt wurde, belegt er noch immer den achten Rang in der britischen Thronfolge.