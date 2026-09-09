Prinz Harry und Meghan sind überrascht: Ein Brief von König Charles bestätigt, dass sie keine arbeitenden Royals mehr sind. Ihre Rückkehr nach Grossbritannien im August sorgte für Spannungen – selbst der König erfuhr erst kurz vorher davon.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Harry und Meghan behalten Status als Privatpersonen, bestätigt König Charles III

Überraschende Rückkehr nach Grossbritannien mit Kindern im August 2026

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Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (45) sind vom Schreiben, das im Namen von König Charles III. (77) verfasst wurde, offenbar ordentlich überrascht. Darin wird klargestellt, dass das Paar nicht länger als arbeitende Mitglieder der britischen Königsfamilie gilt und stattdessen den Status von Privatpersonen behält. Dies teilte ein Sprecher des Paares mit.

Der Brief, der am Montag an hochrangige britische Beamte verschickt wurde, wurde von König Charles III. persönlich autorisiert. Darin heisst es, dass die Regelungen, die bereits 2020 mit der verstorbenen Königin Elizabeth (1926–2022) vereinbart wurden, weiterhin gelten. «Es folgt daraus, dass es keine Änderungen am aktuellen Status des Herzogs und der Herzogin von Sussex gibt. Die wohltätigen Aktivitäten des Herzogs und der Herzogin sind persönliche Angelegenheiten und werden in privater Kapazität ausgeübt», heisst es in dem Schreiben.

Harry und Meghan, die im Jahr 2020 ihre royalen Pflichten niedergelegt und nach Kalifornien gezogen waren, kehrten vergangenen Monat überraschend mit ihren beiden Kindern nach Grossbritannien zurück. Diese Rückkehr kam selbst für enge Familienmitglieder unerwartet. Wie bekannt wurde, erfuhr König Charles erst wenige Tage vor der öffentlichen Bekanntgabe von den Plänen seines Sohnes.

Wie geht es für die Sussexes weiter?

Seit ihrem Umzug in die USA stehen Harry und Meghan weiterhin im Fokus der Öffentlichkeit. Der Herzog von Sussex hat die königliche Familie wiederholt öffentlich kritisiert und den Boulevardmedien vorgeworfen, sein Leben zerstört zu haben. Zudem beklagte er sich über die britische Regierung, die ihm keinen automatischen Polizeischutz gewähre, was eine Rückkehr ins Vereinigte Königreich erschwere. Eine Kommission, die über den Umfang des staatlich finanzierten Sicherheitsdienstes für die Familie entscheidet, soll diese Woche erneut zusammenkommen, um die Situation nach ihrer Rückkehr zu bewerten.

In den letzten Jahren haben Harry und Meghan auch eine Reihe von kommerziellen Projekten gestartet, darunter einen lukrativen Vertrag mit dem Streaming-Dienst Netflix. Meghan hat zudem ihre Lifestyle-Marke «As Ever» ins Leben gerufen.