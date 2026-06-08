Marius Borg Høiby will aus der Untersuchungshaft. Grund dafür ist seine Mutter Mette-Marit, der es gesundheitlich sehr schlecht geht. Das Gericht in Oslo hat sich am Montag mit seinem Entlassungsgesuch befasst.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Marius Borg Høiby will aus Osloer U-Haft

Mutter Mette-Marit steht auf Transplantations-Warteliste

Angklagt wegen 40 Punkten, Urteil erwartet am 15. Juni 2026

Marius Borg Høiby (29), der älteste Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52), will aus der Untersuchungshaft. Wie die norwegische Zeitung «Aftenposten» erst berichtete, lehnte ein Gericht in Oslo am Montag seinen Antrag auf Entlassung ab. Høiby hatte wegen der schweren Erkrankung seiner Mutter beantragt, aus der U-Haft freizukommen. Nur wenige Stunden später berichtete dasselbe Blatt, dass er nun doch entlassen werden soll.

«Das Gericht kam zu dem Schluss, dass es einen unverhältnismässigen Eingriff in die Privatsphäre von Høiby darstellen würde», schreibt auch «VG» und zitiert weiter: «Eine fortgesetzte Inhaftierung wäre jedoch nicht nur für Høiby, sondern auch für seine Mutter in ihrer ohnehin schon schwierigen Lage eine erhebliche Belastung.» Weil die Staatsanwaltschaft gegen das Urteil Berufung eingelegt hat, wird Borg Høiby nicht sogleich entlassen. «Dem Urteil zufolge müssen die Berufung der Staatsanwaltschaft und das Unterstützungsschreiben der Verteidigung bis Dienstag, 15.00 Uhr, also morgen, beim Berufungsgericht eingegangen sein», berichtet «VG» weiter. Erst nach dem Entscheid des Berufungsgericht würde er freikommen.

Gesundheitszustand bereitet Sorgen

Mette-Marit war am Freitag auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gesetzt worden. Die 52-Jährige leidet seit Jahren an Lungenfibrose. Laut Palast ist es ihr bis zur Operation nicht möglich, wie gewohnt zu arbeiten oder offizielle Termine wahrzunehmen. Aus diesem Grunde wurden auch die Festlichkeiten zu ihrem 25. Hochzeitstag am 25. August verschoben. Eigentlich hätte die Silberhochzeit gross gefeiert werden sollen, doch aufgrund der gesundheitlichen Probleme der Kronprinzessin kommt es anders als geplant.

Marius Borg Høiby durfte für einige Stunden aus der U-Haft

Am Sonntag hatten Mette-Marit und Kronprinz Haakon (52) Marius kurz im Osloer Gefängnis besucht. Laut der Boulevard-Zeitung «Verdens Gang» war dies der erste öffentlich bekannte Besuch der Kronprinzessin bei Høiby, seit bekannt wurde, dass sie auf der Transplantationsliste steht. Am Montag durfte Høiby zudem für einige Stunden die Untersuchungshaft verlassen. Dem Blatt zufolge erhielt der 29-Jährige eine sogenannte Ausführung, um an einem Orientierungsgespräch über den Gesundheitszustand seiner Mutter teilzunehmen.

Høiby sitzt seit Februar in Untersuchungshaft. Nach Angaben norwegischer Medien ist er in einem umfangreichen Strafverfahren wegen insgesamt 40 Punkten angeklagt. Dazu zählen unter anderem schwere Vorwürfe wie Sexualdelikte, Gewalt in engen Beziehungen und Verstösse gegen ein Kontaktverbot. Einige Vorwürfe hat Høiby eingeräumt, andere weist er zurück. Die Urteilsverkündung gegen den 29-Jährigen wird für den 15. Juni erwartet.