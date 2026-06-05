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Prinzessin reist überstürzt zurück
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Grosse Sorge um Mette-Marit:Prinzessin reist überstürzt zurück

«Der Zustand ist ernst»
Mette-Marit auf Warteliste für neue Lunge

Prinzessin Mette-Marit muss sich einer Lungentransplantation unterziehen. Der norwegische Hof bestätigt am Freitagmorgen, dass sie wegen einer schweren chronischen Lungenerkrankung auf die Warteliste gesetzt wurde. Die Lage sei ernst.
Publiziert: 10:17 Uhr
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Aktualisiert: 10:21 Uhr
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Ist auf der Warteliste für eine neue Lunge: Kronprinzessin Mette-Marit.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Prinzessin Mette-Marit (52) braucht dringend eine Lungentransplantation, Zustand ernst
  • Norwegische Ärzte betonen Dringlichkeit, Lebenserwartung ohne Operation maximal zwei Jahre
  • Operation erfordert passenden Spender, Eingriff muss innerhalb weniger Stunden erfolgen
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Fynn MüllerPeople-Redaktor

Jetzt steht Prinzessin Mette-Marit (52) auf der Warteliste für eine neue Lunge. Das bestätigte der norwegische Königshof am Freitag, 5. Juni 2026, in einer offiziellen Mitteilung. Die Kronprinzessin braucht dringend eine Lungentransplantation.

«Aufgrund ihrer lebensbedrohlichen chronischen Lungenerkrankung und nach eingehenden Gesundheitsuntersuchungen wurde Ihre Königliche Hoheit Kronprinzessin Mette-Marit auf die Liste für eine Lungentransplantation gesetzt», heisst es in der Erklärung des Hofs.

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«Zustand ist ernst»

Schon im Dezember 2025 hatten Mediziner des Palasts darauf hingewiesen, dass dieser Eingriff unausweichlich sein könnte. Nun ist der Ernstfall eingetreten. Der beratende Lungenspezialist des Spitals, Are Holm, betonte die Dringlichkeit: «Der Zustand der Lungenerkrankung der Kronprinzessin ist ernst. Nach einer umfassenden medizinischen Untersuchung wurde sie nun auf die Liste derjenigen gesetzt, die so schnell wie möglich eine Lungentransplantation erhalten werden.»

Die Operation ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Ein passender Spender oder eine passende Spenderin muss gefunden werden, und der Eingriff muss innerhalb weniger Stunden nach der Verfügbarkeit des Organs durchgeführt werden. Eine Person wird nur dann für die Transplantationsliste in Norwegen zugelassen, wenn die Lebenserwartung ohne die Operation lediglich ein bis zwei Jahre beträgt.

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