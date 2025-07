1/22 Prinzessin Charlotte und Vater Prinz William können beim Tor von Spanien kaum hinsehen. Foto: Getty Images

Darum gehts Prinz William und Tochter landen in Basel für den EM-Final

Blick hat die exklusiven Bilder ihrer Ankunft in der Schweiz.

Um 16.37 Uhr landet eine Maschine der Royal Air Force in Basel. Aus dem Jet steigen Prinz William (43) und seine Tochter Prinzessin Charlotte (10). Sie schauen sich heute Abend den EM-Final zwischen England und Spanien live im Stadion. Blick-Fotograf Stefan Bohrer ist am Flughafen und fängt die Momente ihrer Ankunft ein.

Schon beim Spiel der Engländerinnen gegen die Niederländerinnen vor zwei Wochen reiste William in die Schweiz. Damals nicht nach Basel, sondern nach Zürich, da das Spiel im Letzigrund stattfand. Jetzt ist der Pendler-Prinz zurück auf Schweizer Boden – und bringt seine Tochter mit.

1/8 Exklusive Bilder: Hier kommt Prinz William in Basel an. Foto: Stefan Bohrer

Ein Blick auf eine Flug-Track-Website zeigt den Abflugort der Maschine. William, Charlotte und ihre Crew sind nicht in London gestartet, sondern am Flughafen RAF Marham in der Nähe der Stadt King's Lynn. Vermutlich waren sie zuvor in Sandringham, dem Ort, an dem die britischen Royals traditionell Weihnachten feiern.

0:20 Bereits Anfang Juli war er da: Prinz William sitzt bei Bundesrätin Baume-Schneider

Spanische Prinzessinnen ebenfalls da

Prinz William ist nicht der einzige Royal, der am EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg ankommt. Gegen 17 Uhr landet eine Maschine aus Spanien. An Bord sind Prinzessin Leonor (19) und ihre Schwester, Infantin Sofía (18). Auch sie wollen sich den Match im Joggeli nicht entgehen lassen. Ihre Eltern, König Felipe VI. (57) und Königin Letizia (52), sind nicht mit dabei.

Die spanischen Prinzessinnen sind aus Mallorca angereist, wo sie zuvor einige Tage Ferien machten. Von der Playa gehts also in den Schweizer Regen. Ob sie nach dem Spiel wieder zurück nach Palma fliegen, ist noch nicht bekannt. Für Leonor und Sofía ist es die erste offizielle Reise in die Schweiz.

Mitfiebern im Stadion

Kurz nach der Ankunft geht es für William, Charlotte, Leonor und Sofía Richtung St. Jakob-Park. Vor Anpfiff der Partie sieht man die vier Royals dann erstmals gemeinsam auf dem grossen Bildschirm.

Was auffällt: Charlotte und William sprechen während des Spiels sehr viel miteinander. Sie wirkt neugierig, schaut immer wieder zu ihrem Vater. Beim 1:0-Führungstreffer der Spanierinnen verschlägt es dem jungen Royal die Stimme. Sie hält sich fassungslos die Hände vors Gesicht.

Am Ende gibts Grund zu Jubeln: Die Lionesses setzen sich im Penalty-Krimi gegen Spanien durch und verteidigen damit ihren Titel. Prinzessin Charlotte bekommt bei ihrem Ausflug in die Schweiz das volle Paket geboten. Gegen 21:45 fliegen die britischen Royals von Basel zurück nach Grossbritanien.