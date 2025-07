Heute Abend spielt die englische Frauen-Nati gegen die der Niederlande im Zürcher Letzigrund-Stadion. Das will sich Prinz William natürlich nicht entgehen lassen. Jetzt ist der Royal in Zürich gelandet und macht sich auf den Weg.

1/10 Prinz Williams Flugzeug ist gelandet. Foto: Claudio Meier

Silja Anders Redaktorin People

Prinz William (43) ist nicht nur begeisterter Fussball-Fan, sondern auch Schirmherr der Football Association (FA). Er lässt es sich denn auch nicht nehmen, beim einen oder anderen Spiel der laufenden EM live dabei zu sein.

Da das heutige Spiel England gegen Niederlande im Zürcher Letzigrund stattfindet, ist der englische Kronprinz, der vor Kurzem am Zürcher Flughafen gelandet ist, auf dem Weg in Richtung Altstetten. Nicht nur eine Ehre für die englische Nati, sondern auch für Zürich.

Prinz George ist nicht dabei

Laut Blick-Informationen ist Prinz William ohne seinen Sohn Prinz George (11) angereist. Vater und Sohn haben in der Vergangenheit regelmässig Fussballspiele gemeinsam besucht, da die beiden die Leidenschaft für den Ballsport teilen. Es wäre eine der letzten Gelegenheiten gewesen, dass Prinz William mit seinem Ältesten im gleichen Flugzeug reisen kann. Ab dem 22. Juli ist damit Schluss. Dann wird George zwölf Jahre alt und darf nicht mehr mit seinem Vater im gleichen Flieger sitzen. Denn sollte Prinz William verunfallen, ist George der nächste in der Thronfolge.

Prinz Williams Besuch in Zürich ist nicht die erste royale Überraschung während der EM. Am Wochenende feuerte die niederländische Königin Maxima (54) die Frauen in Luzern an, dies gemeinsam mit ihrer jüngsten Tochter Ariane (18). Der royale Besuch brachte den Oranje-Frauen Glück, sie schlugen Wales 3:0. Heute wird die niederländische Königin hingegen nicht erwartet.

Das Spiel zwischen England und den Niederlanden beginnt um 18 Uhr und ist Teil der Frauen-EM 2025, die vom 2. bis 27. Juli in der Schweiz stattfindet. Insgesamt werden 31 Spiele in acht Schweizer Städten ausgetragen: Basel, Bern, Thun, Sitten, Genf, Luzern, Zürich und St. Gallen.