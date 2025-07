Prinz William ist im Letzigurnd-Stadion angekommen. Jetzt wird es ernst und er feuert das englische Team an. Neben ihm auf der Tribüne sitzt Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider.

Prinz William feuert englische Nati im Letzigrund an

1/5 Prinz William ist im Letzigrund-Stadion angekommen. Foto: keystone-sda.ch

Silja Anders Redaktorin People

Anlässlich des Spiels der englischen Mannschaft reiste Prinz William (43) extra nach Zürich an, um das Team anzufeuern. Nachdem Blick hautnah die Ankunft des Royals am Flughafen in Zürich mitverfolgte, ist Prinz William inzwischen im Letzigrund-Stadion angekommen.

Neben Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider (61) sitzt er auf der Tribüne und fiebert mit. Der britische Thronfolger ist leidenschaftlicher Fussballfan und besucht auch gerne mal mit seinem älteren Sohn Prinz George (11) Spiele. Dieser reiste diesmal allerdings nicht mit.

Das Spiel zwischen England und den Niederlanden ist inzwischen in vollem Gange. Ob Prinz William sich zu Gefühlsausbrüchen hinreissen lässt, die man so von ihm tatsächlich nur an Fussballspielen gewohnt ist, bleibt abzuwarten.