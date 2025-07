1/5 Prinz William ist grosser Fussball-Fan. Foto: IMAGO/Shutterstock

Darum gehts Prinz William besucht EM-Spiel England gegen Niederlande in Zürich

William unterstützt als FA-Schirmherr regelmässig das englische Team

Frauen-EM 2025 findet vom 2. bis 27. Juli in acht Schweizer Städten statt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Prinz William (43), der britische Royal und bekennende Fussballfan, wird heute in Zürich erwartet. Wie «The Mirror» berichtet, soll der 43-Jährige das EM-Spiel zwischen England und den Niederlanden im Letzigrund besuchen.

Als Schirmherr der Football Association (FA) unterstützt William das englische Team regelmässig. Vor Kurzem traf er die Spielerinnen im nationalen Fussballcenter St. George's Park, wo er ihnen Glück für die Europameisterschaft wünschte und beim Bedrucken der Trikots half. Bereits im Juni berichtete «The Sun», dass der Prinz mindestens ein Gruppenspiel besuchen wolle. Ein Sprecher liess verlauten: «Er freut sich darauf, das Team zu unterstützen und wünscht ihnen viel Glück».

Die Reise in die Schweiz folgt unmittelbar auf den Staatsbesuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Grossbritannien. Laut britischer Medien wird William ohne seine Ehefrau Kate anreisen, die in England bleibt. Ob ihre Kinder mitkommen, ist nicht bekannt. Klar hingegen ist, dass der künftige König seine Begeisterung für den Fussball auch an seinen ältesten Sohn, Prinz George (11), mitgegeben hat. Er durfte bereits mehrere Spiele an der Seite seines Vaters besuchen.

Nicht der erste royale Besuch

Mit dem Besuch des britischen Thronfolgers wäre es bereits der zweite royale Besuch in der Schweiz innert weniger Tagen. Erst am Wochenende feuerte die niederländische Königin Maxima (54) die Frauen in Luzern an, dies gemeinsam mit ihrer jüngsten Tochter Ariane (18). Der royale Besuch brachte den Oranje-Frauen Glück, sie schlugen Wales 3:0.

0:17 Königin zu Besuch in Luzern: Maxima singt die Nationalhymne lauthals mit

Vielleicht will Prinz William nach der Niederlage der Waliserinnen das Glück für die Engländerinnen nun in die eigenen Hände nehmen. Was ihm ebenfalls in die Karten spielen könnte: Königin Maxima wird heute nicht erwartet, auf den royalen Glücksbringer müssen die Niederlande daher dieses Mal verzichten.

Das Spiel beginnt um 18 Uhr und ist Teil der Frauen-EM 2025, die vom 2. bis 27. Juli in der Schweiz stattfindet. Insgesamt werden 31 Spiele in acht Schweizer Städten ausgetragen: Basel, Bern, Thun, Sitten, Genf, Luzern, Zürich und St. Gallen.