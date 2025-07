1/7 Prinzessin Ariane und Königin Máxima hatten sichtlich Spass im Allmend-Stadion in Luzern. Foto: Getty Images

Darum gehts Königin Máxima und Prinzessin Ariane besuchten EM-Spiel der niederländischen Frauen-Nationalmannschaft

Royale Damen brachten Glück: Niederlande gewann 3:0 gegen Wales

Rund 3000 niederländische Fans reisten nach Luzern zum Spiel Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Royaler Besuch in der Schweiz: Königin Máxima (54) und ihre jüngste Tochter Prinzessin Ariane (18) haben einen Abstecher nach Luzern unternommen. Dies aber nicht für einen Besuch im Verkehrshaus oder für eine schöne Bootstour auf dem Vierwaldstättersee, sondern für Fussball. Sie besuchten am 5. Juli das erste Spiel der niederländischen Frauen-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in der Schweiz. Die royalen Damen im Luzerner Allmend-Stadion brachten den Kickerinnen wohl Glück – denn sie zeigten sich auf dem Platz stark und gewannen 3:0 gegen Wales.

Für die Waliserinnen stand am Samstagabend das erste Spiel an einer EM überhaupt an. Umso beeindruckter zeigte sich der britische Thronfolger Prinz William (43) auf Instagram. Via Story würdigte er das als «stolzen und historischen Moment für den walisischen Fussball». Trotz royaler Unterstützung aus der Ferne hatten die Waliserinnen gegen die Niederländerinnen keine Chance.

Auf dem Instagram-Account des Königshauses sind Máxima und Ariana gut gelaunt auf der Tribüne zu sehen. Während die Königin die niederländische Nationalfarbe trug und ein orangefarbenes Kleid gewählt hatte, erschien ihre Tochter in weisser Bluse und einer dunklen Hose. Ariane winkte den ebenfalls nach Luzern angereisten rund 3000 niederländischen Fans mit einem orangefarbenen Schal zu.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Niederländische Royals im sportlichen Einsatz

Nicht nur von der Tribüne aus feuerte das royale Duo die Mannschaft an. Im Backstage-Bereich gab es auch persönliche Gespräche mit den Spielerinnen. Die niederländischen Royals zeigen sich immer wieder bei sportlichen Anlässen, etwa 2024 bei den Olympischen Spielen in Frankreich und beim Europameistertitel der Oranje-Frauen 2017 in den Niederlanden. Bei der Fussball-Europameisterschaft der Männer im vergangenen Jahr in Deutschland war die königliche Familie hingegen nicht anwesend. König Willem-Alexander (58) wäre laut niederländischer Medien zum Finale gekommen. Doch die Niederlande verloren im Halbfinale mit 1:2 gegen England.

Ob die Royals bei weiteren Spielen in der Schweiz anwesend sein werden, bleibt abzuwarten. Bei den übrigen zwei Spielen der Gruppenphase am Mittwoch gegen England und am Sonntag gegen Frankreich sollen die Königin und Ariane wohl nicht dabei sein.

Klar ist, die niederländischen Royals sind Sportfans. Sie begeistern sich nicht nur für Fussball, sondern sind sozusagen polysportiv unterwegs. Zumindest, was das Fanen betrifft. Bei den Olympischen Sommerspielen im vergangenen Jahr in Paris legte die Königsfamilie gemeinsam mit Olympia-Teilnehmerinnen zur holländischen Fan-Hymne «Links Rechts» ein Tänzchen auf die französischen Pflastersteine.

0:41 Zu EM-Kult-Song der Oranje: Holländische Olympia-Teilnehmerinnen tanzen mit dem König