Hoher Besuch beim EM-Final: Prinzessin Leonor und ihre Schwester Sofía fiebern in Basel mit, wenn Spanien gegen England um den Titel kämpft. Auch Prinz William wird vor Ort sein.

Spanische Prinzessinnen reisen heute in die Schweiz

Spanische Prinzessinnen reisen heute in die Schweiz

Für EM-Final in Basel

1/4 Prinzessin Leonor (rechts) und Infantin Sofía kommen heute zum EM-Final nach Basel. Foto: WireImage

Heute schaut die Welt nach Basel zum EM-Final Spanien gegen England. Dieses Spiel zieht nicht nur eingefleischte Fussballfans ins Stadion und vor die Fernseher, sondern auch die Royals: Am Dienstag hat Blick berichtet, dass Prinz William (43) zur Unterstützung der «Lionesses» in die Schweiz fliegen wird. Der Royal war schon beim Match gegen die Niederlande in Zürich anwesend.

Jetzt soll auch das spanische Team Unterstützung erhalten: Mit Prinzessin Leonor (19) und ihrer Schwester Infantin Sofía (18) wird die Mannschaft gleich zwei Glücksbringer auf ihrer Seite haben. Offenbar reisen die beiden Schwestern ohne ihre Eltern, König Felipe VI. (57) und Königin Letizia (52), an, die in der Ankündigung nicht erwähnt werden. Letizia hatte sich bereits vor dem Turnier mit den Spielerinnen im Palast getroffen und ihnen viel Glück gewünscht.

Kommen auch junge Royals aus England?

Ob Prinz William eines oder mehrere seiner drei Kinder mitbringt, ist nicht bekannt. Zum Final der Männer im Juli 2024, das ebenfalls zwischen Spanien und England ausgetragen wurde, begleitete sein ältester Sohn George (12) den britischen Thronfolger.

Bereits bei der Fussball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 in Australien und Neuseeland zeigte das spanische Königshaus Unterstützung für die Nationalelf: Damals reiste Infantin Sofía gemeinsam mit Königin Letizia nach Sydney, um beim Final mitzujubeln und den ersten WM-Titel der Spanierinnen zu feiern. Ob Leonor und Sofía auch in der Schweiz wieder Glücksbringer für «La Roja» sind?

England und Spanien treffen am Sonntagabend um 18 Uhr im Basler Joggeli aufeinander.