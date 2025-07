Nach seinem Besuch des Spiels England gegen Holland während der Vorrunde der Fussball-EM in der Schweiz kommt Prinz William nun ein zweites Mal in unser Land. Wie britische Medien berichten, wird der Royal dem Final am Sonntag in Basel beiwohnen.

1/5 Am 9. Juli reiste Prinz William zum EM-Spiel der Engländerinnen nach Zürich. Foto: Blick

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Er ist der Patron des englischen Frauenfussballs – und nimmt seine Rolle sehr ernst. Nachdem Prinz William für das Spiel England gegen Holland nach Zürich gereist war, kommt der Prince of Wales jetzt für das Finalspiel der Lionesses nach Basel. Das berichten mehrere britische Medien. König Charles III. gratulierte bereits gestern Nacht via X.

Die englische Fussball-Nati hatte sich gestern Dienstag in extremis gegen Italien für den Final am Sonntag qualifiziert. König Charles III. (76) gratulierte bereits gestern Nacht via X.

Der Gegner wird heute beim Spiel zwischen Deutschland und Spanien ermittelt.

Nach Zürich reiste Prinz William übrigens ohne seinen Sohn Prinz George (12) angereist. Vater und Sohn haben in der Vergangenheit regelmässig Fussballspiele gemeinsam besucht, da die beiden die Leidenschaft für den Ballsport teilen. Das Spiel am 9. Juli war eine der letzten Gelegenheiten, dass Prinz William mit seinem Ältesten im gleichen Flugzeug reisen kann.

George müsste in separatem Flugi anreisen

Seit gestern ist damit Schluss. Da wurde George zwölf Jahre alt und darf von nun an nicht mehr mit seinem Vater im gleichen Flieger sitzen. Denn sollte Prinz William verunfallen, ist George der nächste in der Thronfolge. Sollte er mit seinem Vater mitreisen, müsste er das also in einer gesonderten Maschine tun.