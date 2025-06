Prinz William wagt sich in neues Terrain: Der Thronfolger präsentiert eine sechsteilige Youtube-Serie über Wildtierschützer. «Guardians» zeigt deren gefährliche Arbeit.

Darum gehts Prinz William präsentiert Dokumentarserie über Wildtierschützer in gefährlichen Gebieten

David Attenborough inspirierte William, Orte zu zeigen, die viele nie besuchen

Der britische Thronfolger Prinz William (42) präsentiert derzeit eine eigene Dokumentarserie. «Guardians» heisst das Format, das auf dem Youtube-Kanal von «BBC Earth» in sechs Folgen zu sehen ist. 18 Monate hat William mit seinem Team an dem Projekt gearbeitet, das Wildtierschützer in den gefährlichsten Gebieten der Welt porträtiert.

«Viele denken, Soldat oder Polizist zu sein, ist gefährlich, und diese Menschen setzen ihr Leben aufs Spiel», erklärte William laut «People» bei einer Podiumsdiskussion zu seinem Projekt. «Aber ich glaube nicht, dass die Leute verstehen, dass es für diese Männer und Frauen rund um die Welt genauso ist.» Die Ranger seien «besonders unbekannt und unsichtbar», sagte der Prinz weiter. «Sie sind die unbesungenen Helden der natürlichen Welt.»

Williams eigene Idee war es, sechs verschiedene Orte und sechs Geschichten zu erzählen, um das Bewusstsein für diese Arbeit zu schärfen. Sein Wunsch sei es, dass die Episoden über «die brillanten Männer und Frauen, die an vorderster Front für den Naturschutz auf der ganzen Welt tätig sind, aufklären und sie ins Rampenlicht rücken».

Britische Tierfilm-Legende David Attenborough als Vorbild

TV-Ikone David Attenborough (99) sei eine «grosse Inspiration» für ihn gewesen, verrät William. Wie der Naturfilm-Pionier wolle auch er Orte zeigen, die die meisten Menschen nie besuchen können. Doch während Attenboroughs Sendungen die Tiere in den Fokus rücken, beleuchtet Williams Serie jene, die im Hintergrund arbeiten und den Kamerateams für die Filme den Schutz bieten und ihnen den Weg zu den Tieren zeigen: «Ohne sie gibt es nichts zu sehen.»

Die erste Folge führt in den Kongo-Regenwald zum Schutzgebiet Dzanga-Sangha und zeigt einen ehemaligen Wilderer, der zum Beschützer wurde: Modiki Claver kämpft heute für die Wildtiere, die er einst jagte. «Ich hatte das Glück, Afrika viele Male zu bereisen, und der Kontinent hat immer einen besonderen Platz in meinem Herzen gehabt», sagt William in seiner Einführung zu der Episode.

Die weiteren sechs- bis zehnminütigen Episoden, die jeweils am Freitag veröffentlicht werden, zeigen etwa Schneeleoparden-Schützer im indischen Himalaya, einen ehemaligen illegalen Fischer im mexikanischen Golf von Cortez und den Kampf indigener Gemeinden um ihre Ahnenländer in Brasilien, «bei gleichzeitiger Bekämpfung von illegalen Wildtierverbrechen vor ihrer Haustür».

