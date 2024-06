Prinz William und Bill Gates haben sich in London getroffen. Der Royal und der Unternehmer haben ein grosses gemeinsames Anliegen.

Dafür treffen sich Prinz William und Bill Gates in London

Dafür treffen sich Prinz William und Bill Gates in London

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Prinz William und Bill Gates in London.

SpotOn Die People-Agentur

Prinz William (42) hat im Rahmen der «London Climate Action Week», einer Veranstaltung zum Klimaschutz, auch Bill Gates (68) getroffen. Der Prinz von Wales war Medienberichten zufolge ein Redner auf dem «Breakthrough Energy Summit», ein Event, bei dem führende Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft zusammenkommen, um gemeinsam innovative Lösungen für den Klimaschutz zu erarbeiten.

Prinz William setzt sich unter anderem mit seinem Earthshot Prize für den Kampf gegen den Klimawandel ein. Der britische Thronfolger traf sich nun in London mit Microsoft-Mitgründer Gates, um eine Ausstellung zu besichtigen, in der Innovationen zum Thema Umweltschutz aus aller Welt vorgestellt wurden.

«Für mich geht es vor allem darum, zu feiern»

In einer Rede sagte William bei der Veranstaltung in London Berichten zufolge: «Ich danke Bill Gates und Breakthrough Energy dafür, dass sie diese brillante Gruppe von Investoren, Philanthropen und Umweltinnovatoren zusammengebracht und mich eingeladen haben, heute zu Ihnen zu kommen. Für mich geht es in dieser Woche vor allem darum, zu feiern.»

Der britische Thronfolger fuhr fort: «Wir feiern die unglaublichen Köpfe, die auf der ganzen Welt Tag und Nacht an Lösungen für das Problem des Klimawandels arbeiten, wir feiern die Menschen und Organisationen, die sie unterstützen, und wir feiern die Fortschritte, die wir bereits erzielt haben.» Er sprach auch von seiner Hoffnung, dass wir «die richtigen Schritte unternehmen, um unseren Planeten zu reparieren».

Der Earthshot Prize wird in Kapstadt verliehen

Der Earthshot Prize, der von William 2020 ins Leben gerufen wurde, soll mögliche Lösungen für Probleme im Bereich des Umweltschutzes unterstützen. Jährlich werden bei einer Verleihung fünf Vorhaben ausgezeichnet, die jeweils mit einem Preisgeld in Höhe von einer Million Pfund unterstützt werden. Der Preis wird dieses Jahr im November in Kapstadt, Südafrika, verliehen.