Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/4 Prinz William mit seinen drei Kindern Charlotte, Louis und George.

SpotOn Die People-Agentur

Am Donnerstag (20. Juni) jubelte Prinz William noch im Frankfurter EM-Stadion für England. Einen Tag später feiert der britische Thronfolger seinen 42. Geburtstag, zudem ihm seine drei Kinder mit einem süssen und unterhaltsamen Schnappschuss auf Instagram gratulieren.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Alles Gute zum Geburtstag Papa, wir alle lieben dich so sehr», heisst es zu dem Foto, das wieder einmal von Williams Ehefrau und Hobbyfotografin Prinzessin Kate (42) geknipst wurde. Die lustige Momentaufnahme zeigt William mit seinen drei Sprösslingen Prinzessin Charlotte (9), Prinz Louis (6) und Prinz George (10) an einem Strand. Die vier springen gerade Hand in Hand über eine Düne und strahlen dabei in die Kamera. Alle tragen legere Sommerkleidung. Laut Kensington Palast ist das Bild im vergangenen Monat in Norfolk, England, aufgenommen worden, wo die Familie eine Auszeit am Strand verbracht hatte.

Auch König Charles III. gratuliert seinem Sohn

Auch König Charles III. (75) und Königin Camilla (76) widmeten William an seinem grossen Tag persönliche Glückwünsche via Instagram. Auf dem offiziellen Account der Royal Family ist in einer Story ein Schwarz-Weiss-Foto von Charles mit Baby William auf dem Schoss zu sehen. «Wünschen dem Prinzen von Wales alles Gute zum Geburtstag», heisst es dazu.