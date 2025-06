1/5 Jö! Dieses Foto postet Prinzessin Kate zu Prinz Williams 43. Geburtstag. Foto: Instagram / @princeandprincessofwales / The Princess of Wales

Darum gehts Prinz William feiert seinen 43. Geburtstag

Seine Frau Prinzessin Kate gratuliert ihm mit herzigem Föteli

König Charles III. postet ein neues Bild des Thronfolgers

Alles Gute zum Geburtstag, Prinz William! Der Thronfolger des Vereinigten Königreichs feiert seinen 43. Geburtstag. Seine Frau Prinzessin Kate (43) hat das zum Anlass genommen, um ein neues Foto ihres Mannes zu veröffentlichen – und dieser Schnappschuss ist unglaublich herzig. Das Bild zeigt Prinz William mit der Familienhündin Orla und den vier Welpen, die sie erst vor kurzem zur Welt gebracht hat. Hinter der Kamera stand übrigens wieder einmal die Prinzessin höchstpersönlich.

Die Begeisterung über das Geburtstagsfoto ist bei Royal-Fans gross. So schreibt jemand in den Kommentaren: «Awwww, das ist das absolut Süsseste! Ich wünsche dir einen fantastischen Geburtstag, mit all denen, die dich am meisten lieben.»

Papa Charles III. gratuliert auch

Natürlich hat auch König Charles III. (76) den Geburtstag seines Sohnes nicht vergessen. In einer Instagram-Story und über den offiziellen X-Account der «Royal Family» hiess es zu einem Porträt des britischen Thronfolgers: «Alles Gute zum Geburtstag an den Prince of Wales!»

Laut britischer «Daily Mail» handelt es sich dabei um ein bisher unbekanntes Foto. Prinz William ist darauf in ländlicher Umgebung zu sehen. Er hat eine entspannte Sitzhaltung eingenommen und sein Blick schweift in die Ferne. Der Ehemann von Prinzessin Kate, die bereits im Januar 43 Jahre alt wurde, trägt ein hellblaues Hemd und eine marineblaue Hose. Zudem ist William mit dem mittlerweile gewohnten Bart auf dem Bild zu sehen.

Ob der Thronfolger an seinem Geburtstag etwas zur Ruhe kommen kann? Prinz William hat eine ereignisreiche Woche hinter sich. Am vergangenen Wochenende fand die «Trooping The Colour»-Militärparade zu Ehren seines Vaters statt. Am Montag nahm William an der «Order of the Garter»-Zeremonie teil. Am Mittwoch besuchte er ohne seine Ehefrau das traditionelle Pferderennen Royal Ascot.