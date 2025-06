Herzogin Meghan hat in einem Podcast über ihre Rückkehr zu Instagram gesprochen und erklärt, welche Botschaft hinter ihrem Video steckt, das sie mit Babybauch tanzend in einem Spitalzimmer zeigt.

1/6 Herzogin Meghan will ihr «authentisches und fröhliches Leben» zeigen. Foto: Getty Images

Darum gehts Herzogin Meghan veröffentlicht privates Video zum Geburtstag ihrer Tochter Lilibet

Meghan betont Authentizität und teilt persönliche Momente auf Social Media

Meghan hat 3,8 Millionen Follower auf Instagram und nutzt es für Privates

Herzogin Meghan (43) hatte zum viertem Geburtstag ihrer Tochter Lilibet am 4. Juni ein ungewöhnlich privates Video auf Instagram veröffentlicht und damit für Aufsehen gesorgt. Der Clip zeigt sie und Ehemann Prinz Harry (40) beim ausgelassenen Tanzen in einem Spitalzimmer – und das offenbar kurz vor der Geburt ihrer Tochter. «Beide unserer Kinder kamen eine Woche zu spät zur Welt», erklärte sie zu dem Clip. «Als scharfes Essen, stundenlanges Spazierengehen und Akupunktur nicht geholfen haben – blieb nur noch eine Sache übrig!» Das Tanzen sollte dabei helfen, die Geburt einzuleiten.

In der neuesten Episode des Podcasts «Aspire with Emma Grede», die am 17. Juni erscheint, gibt die 43-Jährige Einblicke in die Entstehung ihres «Baby Mama Dance». Im Gespräch mit der Unternehmerin Emma Grede (42) betont Meghan zunächst die Bedeutung von Echtheit in der Öffentlichkeit. «Man muss authentisch sein», erklärt die Herzogin, bevor sie lachend nachfragt: «Hast du meinen ‹Baby Mama›-Tanz gesehen?»

Grede, die laut eigenen Angaben das Video mit ihrer Familie bereits zwanzigmal angeschaut habe, zeigt sich begeistert von dieser neuen Seite Meghans: «Das warst du, aber auf eine Art, wie wir dich bisher nicht sehen konnten.» Die Unternehmerin lobt besonders die Unbekümmertheit, die aus dem Video spricht: «Ich will diese Fröhlichkeit und Ehrlichkeit sehen, diese ‹Es ist mir egal›-Haltung.»

«Dankbar» für Rückkehr zu Social Media

Herzogin Meghan verfolgt mit dem vier Jahre alten Video ein ganz bestimmtes Ziel. Sie möchte das echte, lebendige Familienleben hinter dem medialen Trubel um sie und ihre Familie zeigen. «Es ist eine grossartige Erinnerung daran, dass trotz all des Lärms oder was auch immer die Leute tun, noch immer ein ganzes Leben existiert – ein echtes, authentisches, fröhliches Leben, das hinter den Kulissen stattfindet.»

Die Ehefrau von Prinz Harry ist Anfang des Jahres zu den sozialen Medien zurückgekehrt und nutzt die Plattform nun, um gezielt persönliche Momente zu teilen. «Ich bin einfach dankbar, dass ich jetzt, da ich wieder in den sozialen Medien aktiv bin, einen Ort habe, wo ich es zu meinen eigenen Bedingungen teilen kann.» Bei Instagram folgen ihr aktuell rund 3,8 Millionen Menschen. Ihren Account nutzt sie auch immer wieder, um ihre Lifestyle-Marke «As Ever» zu promoten.

Zuletzt teilte sie jedoch wieder einen privaten Einblick: Zum Vatertag in den USA veröffentlichte sie am 15. Juni Aufnahmen von Prinz Harry mit den beiden Kindern Lilibet und Archie (6). «Der Beste», schrieb Herzogin Meghan unter ihren Beitrag. Und wünschte, versehen mit Herzchen: «Alles Gute zum Vatertag an unseren Lieblingsmann.»

1:16 Anlässlich des Vatertags: Meghan zeigt auf Instagram intime Familieneinblicke

In der Episode von «Aspire with Emma Grede» wird es auch um Meghans Wandlung in der öffentlichen Wahrnehmung von der Schauspielerin zu Prinz Harrys Ehefrau gehen. «Wenn du dein öffentliches Narrativ von Grund auf neu schreiben könntest, gibt es etwas, das du anders machen würdest?», frage die Gastgeberin. Meghan entgegne ihr: «Ja, ich würde die Leute auffordern, die Wahrheit zu sagen.»

Seit ihrem Rücktritt von ihren royalen Pflichten geraten die Sussexes immer wieder in die Kritik. Seit Meghan ihr Social-Media-Leben wieder aufgenommen hat, hagelt es Negativschlagzeilen. Denn für viele ist es unverständlich, dass sie sich so intim zeigen, wo sie sich doch in die USA für mehr Privatsphäre zurückzogen. Oder? Nicht ganz. Denn Harry und Meghan wollten mit ihrem Austritt aus der Royal Family lediglich ihre eigene Story erzählen und sich nicht mehr an die Vorgaben der Königsfamilie halten.