1/5 Herzogin Meghan hat kürzlich mit einer herzigen Geste auf in einem Flugzeug begeistert. Foto: Getty Images

Darum gehts Herzogin Meghan hinterliess persönliche Botschaft für Crew

Meghan schrieb auf Serviette

TikTok-Video der Flugbegleiterin über Erlebnis mit Meghan ging viral Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

SpotOn Die People-Agentur

Herzogin Meghan (43) kann offenbar auch ganz bodenständig: Die Ehefrau von Prinz Harry (40) flog kürzlich mit einem Linienflug der American Airlines – und hinterliess bei der Crew nicht nur einen bleibenden Eindruck, sondern auch eine persönliche Botschaft.

Flugbegleiterin Nina Vida berichtete in einem TikTok-Video von dem prägenden Erlebnis. «Sie ist so wunderschön und so freundlich», erzählt sie und zeigt dann eine kleine handgeschriebene Notiz auf einer Serviette in die Kamera.

Sie und ihre Kolleginnen hätten der Herzogin zunächst eine kleine Notiz zukommen lassen, auf der stand: «Es ist eine Ehre, Sie zu bedienen und wir lieben Sie.» Meghan habe dann auf einer Serviette geantwortet: «Liebe AA-Mädels, danke für die Liebe, Gastfreundschaft und die handgeschriebene Notiz. Ihr kennt mich gut. Viel Liebe zurück. As ever, Meghan.» Ihre Handschrift sei «wie die einer Prinzessin», so die Flugbegleiterin weiter.

Dieses Kompliment gab Meghan der Flugbegleiterin

Ein weiterer Schlüsselmoment für Vida: «Sie hat mir ein Kompliment für meine Maniküre gegeben!» Zuvor sei sie ausgerechnet vom Flugkapitän für diese kritisiert worden. «Es ist egal, was Sie denken. Die Königin hat gesagt, sie gefallen ihr», resümiert die Flugbegleiterin.

In der Kommentarspalte des inzwischen viral gegangenen Videos zeigen sich viele begeistert: «Sie fliegt Linie? Wow, das ist echt beeindruckend!», schreibt ein User. Ein weiterer: «Was für eine schöne Geschichte. Menschen, die sie im echten Leben treffen, berichten immer Gutes. Meghan ist eine wahre Prinzessin.»