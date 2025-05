1/8 Am 19. Mai 2018 gaben sich Prinz Harry und die geschiedene US-Schauspielerin Meghan Markle das Jawort. Foto: Getty Images

Vor genau sieben Jahren krönten der britische Prinz Harry (40) und die geschiedene US-Schauspielerin Meghan Markle (43) ihre grosse Liebe mit einer Traumhochzeit. Rund 30 Millionen Menschen sahen am 19. Mai 2018 ihre Traumhochzeit auf Schloss Windsor bei bestem Wetter live am Fernsehen.

Blitz und Donner gab es im Vorfeld, was das Benehmen der heutigen Herzogin Meghan betrifft. Palastmitarbeiter gaben ihr den Übernamen «Duchess Difficult», was so viel wie «Herzogin Schwierig» heisst. Die Rede war von Herumkommandieren, Herumschreien und einem Zwischenfall beim Testessen für ihre Hochzeit. Auf Schloss Windsor soll sie bei einem Caterer verschiedene Menüs bestellt haben, unter anderem ein veganes, makrobiotisches. «Als sie dieses probierte, sagte sie dem Verantwortlichen, sie könne Ei schmecken», erzählten Palastmitarbeiter, und sie sei dermassen ausgeflippt, dass Königin Elizabeth II. (1926–2022) sie zurechtweisen musste.

Meghan wollte bei Mosimann kein Testessen

«Meghan, in dieser Familie sprechen wir nicht so mit Menschen», soll sie ihrer angehenden Schwiegertochter gesagt haben. Über diesen Vorfall schreibt die Royal-Biografin Katie Nicholl (47) in ihrem Buch «The New Royal», das im Oktober 2022 erschienen ist, und bezieht sich auf einen anonymen Insider, den das US-Promiportal Page Six aktuell wieder zu Harrys und Meghans Hochzeitstag zitiert.

Dass Meghan, die gemäss aktueller Umfrage im britischen Volk noch nie so unbeliebt war wie jetzt, auch eine andere Seite hat, davon schwärmt der Solothurner Spitzenkoch Anton Mosimann (78). Er kochte über vierzig Jahre lang für die britische Königsfamilie; er war der Lieblingskoch der Queen. Mosimann war für den Hauptgang bei Harry und Meghans Hochzeitsessen verantwortlich. Als ihn Blick an deren siebtem Hochzeitstag erreicht, sitzt er im Zug nach Genf, er ist auf dem Weg an ein Tennismatch.

«Meghan und Harry habe ich sehr liebenswert und angenehm erlebt. Sie wollten kein Testessen im Vorfeld. Es gab sicher saisonales, regionales Gemüse, und soweit ich mich erinnern kann, wünschten sie sich Lamm», so Mosimann. «Ich kenne Prinz Harry, seit er ein Baby ist, Herzogin Meghan habe ich bei ihrer Hochzeit kennengelernt. Beide habe ich als sehr anständig und liebenswert erlebt und beim Essen als sehr unkompliziert.» Nach der Hochzeit sei er mit seinem Team von ihnen eingeladen worden. «Sie haben sich bei allen persönlich bedankt. Ich habe nur gute und schöne Erinnerungen an die beiden, denen ich zu ihrem Hochzeitstag nur das Beste wünsche.»