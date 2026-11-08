Norwegen wundert sich über den Verbleib des Königs und seiner Tochter. Norwegische Medien berichten nun, dass sich die beiden in Nizza aufhalten.

Darum gehts König Haakon und Kronprinzessin Ingrid Alexandra sind privat in Nizza und laufen dort Marathon

Der Lauf führt von Nizza nach Cannes, nachdem beide im Oktober in Dänemark nicht starteten

Marius Borg Høiby legte gegen die Verurteilung wegen zweifacher Vergewaltigung Berufung ein

Saskia Schär Redaktorin People

Am Samstag sorgte eine Meldung auf der königlichen Website für Aufsehen: «Seine Majestät der König und Ihre Königliche Hoheit die Kronprinzessin befinden sich auf einem privaten Auslandsaufenthalt. Der Staatsrat ist für die Regierung des Königreichs zuständig.» Seither wurde gerätselt, wo sich König Haakon (52) und Thronfolgerin Ingrid Alexandra (22) aufhalten – und was genau hinter ihrer Auslandsreise steckt.

Nun ist klar, wohin es das Vater-Tochter-Duo verschlagen hat: nach Südfrankreich, genauer gesagt nach Nizza. Dort machen die beiden beim Marthon mit, der sie bis nach Cannes führen wird, wie die norwegische Zeitung «VG» berichtet. Bilder, die TV2 vorliegen, zeigen die beiden auf der Strecke.

Ist das der richtige Zeitpunkt für einen Marathon im Ausland?

Haakon und Ingrid Alexandra wollten gemäss Berichten von «VG» Anfang Oktober bereits an einem Marathon teilnehmen. Ihre Namen standen demnach auf der Teilnehmerliste des Skagen Marathons in Dänemark. Angetreten sind die beiden damals allerdings nicht, schliesslich starb am 28. August König Harald V. (1937–2026), weshalb sich das Königshaus bis 9. Oktober noch in Trauerzeit befand. Diese ist seit einem Monat vorbei. Gut möglich also, dass die beiden ihren verpassten Ausflug nun in Nizza nachgeholt haben.

Wie gut es im Land ankommt, dass der neue König mit der Thronfolgerin in Frankreich einen 42-Kilometer-Lauf absolviert, anstatt in Norwegen beim Volk und der Familie zu sein, ist fraglich. Schliesslich läuft es bei den norwegischen Royals seit zwei Jahren alles andere als rund: Der Schwager des Königs, Durek Verrett (51), wird mit Vorwürfen der sexuellen Belästigung konfrontiert, Königin Mette-Marit (52) war mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) verbandelt, und ihr Sohn Marius Borg Høiby (29) wurde wegen zweifacher Vergewaltigung verurteilt.

Dagegen hat Letzterer Berufung eingelegt, die Verhandlung ist auf den Februar angesetzt. Doch während er seine Untersuchungshaft mit Fussfessel im königlichen Anwesen Skaugum verbüsst, schafft er es weiterhin, für Negativschlagzeilen zu sorgen: Erst wird er trotz eines Verbots positiv auf Alkohol getestet, und dann kommt es noch zu einer körperlichen Auseinandersetzung in seiner Wohnung. Ein Mann hatte sich unerlaubt Zutritt verschafft.