In einer neuen Doku «Heal» spricht Prinzessin Kate offen über ihre Krebserkrankung. Nach einer Bauch-OP 2024 und Monaten der Chemotherapie fand sie zurück ins Leben.

Darum gehts Kate spricht in «Heal» über ihre Krebsdiagnose nach einer OP

Nach der Chemo meldete sie im Januar 2025 eine Krebsremission

2026 bestieg sie mit ihrem Bruder drei Gipfel in 24 Stunden

Fynn Müller People-Redaktor

Prinzessin Kate (44) gibt in der neuen BBC-Dokumentation «Heal» seltene Einblicke in ihre Krebserkrankung. Die «Daily Mail» hat bereits erste Ausschnitte veröffentlicht.

Im ersten Teil der Doku wird die schwere Bauch-OP im Januar 2024 thematisiert. Die britische Zeitung schildert, wie Kate nach dem Eingriff im Spital lag und dabei nur sporadisch bei Bewusstsein war. «Ich glaube, ich war sozusagen mal bei Bewusstsein, mal nicht», erzählt sie.

Geheimnisvolle Hand im Spitalbett

In diesen Momenten spürte sie eine Hand, die die ihre hielt – bis heute weiss sie nicht, wem sie gehörte. «Es war eine wirklich dunkle Zeit», beschreibt Kate den Aufenthalt im Spital. Damals wusste sie noch nicht, dass sie an Krebs erkrankt war.

Nach der Diagnose folgten Monate der Chemotherapie. Während dieser Zeit fragte sich die dreifache Mutter oft, wie viel Zeit ihr noch bleiben würde. Aufgeben war für sie nie eine Option. Die Prinzessin kämpfte sich zurück ins Leben und konnte im Januar 2025 verkünden, dass sich der Krebs in Remission befindet.

Drei Länder, drei Gipfel

Im zweiten Teil der Doku geht es um eine besondere Herausforderung im Juni 2026. Innerhalb von 24 Stunden erklommen Kate und ihr jüngerer Bruder James Middleton (39) die höchsten Berge Schottlands, Englands und Wales’. Insgesamt 37 Kilometer und über 3000 Höhenmeter. Den ersten Gipfel meisterte sie allein, später schlossen sich ihr Bruder und sein Hund Isla an.

Auf dem Scafell Pike, dem höchsten Berg Englands, sei es emotional geworden. Hier spielte James Sprachnachrichten von Kates Kindern ab. «Hallo, Mama. Ich hab dich ganz fest lieb und hoffe, dass du den Aufstieg gut schaffst», sagt der achtjährige Louis. Auch George (13) und Charlotte (11) schickten liebevolle Botschaften, die Kate zu Tränen rühren.

Die dreifache Mama sagt: «Sie haben mir einen Grund gegeben, aus dem Spital entlassen zu werden. Sie werden mir einen Grund geben, diese Herausforderung zu meistern … und nach Hause zu kommen.» Am Ende der Tour wurde sie von ihrer Familie am Berg empfangen.

Die ganze Doku ist ab Sonntag bei der BBC zu sehen.