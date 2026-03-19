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Knallharte Forderung an Kronprinz Haakon
2:43
Harte Forderung an Kronprinz:«Lass dich von Mette-Marit scheiden»

Jetzt taucht Haakons Name auf
Norwegens Kronprinz und Epstein (†53) liebten dieselbe Frau

Die norwegische Krone findet keine Ruhe. Erst der Skandal um Marius Borg Høiby, dann Kronprinzessin Mette-Marit in den Epstein-Akten. Jetzt ist auch noch Kronprinz Haakon im Zusammenhang mit einer Frau und Jeffrey Epstein (†) im Fokus.
Publiziert: vor 33 Minuten
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Aktualisiert: vor 28 Minuten
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Kronprinz Haakon hatte vor Kronprinzessin Mette-Marit eine Freundin, die er der Öffentlichkeit präsentierte: ...
Foto: imago/PPE

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Norwegens Kronprinz Haakon soll einst dieselbe Frau wie Epstein geliebt haben
  • Celina Midelfart hatte Kontakt mit Epstein und bestreitet romantische Beziehung
  • Marius Borg Høiby, Haakons Stiefsohn, erwartet am 19. März ein Urteil
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Silja AndersRedaktorin People

Nachdem Kronprinzessin Mette-Marit (52) in den vergangenen Wochen durch ihre Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) in der Kritik stand, sorgt nun auch noch ihr Ehemann Kronprinz Haakon (52) für Gesprächsstoff. 

Der zukünftige König Norwegens soll nämlich einst die gleiche Frau wie Epstein geliebt haben. Der Name Celina Midelfart (53) taucht mehrmals in den berüchtigten Epstein-Akten auf.

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Beziehung war vorbei, bevor Midelfart Epstein traf

Von 1994 bis 1996 war Midelfart die erste offizielle Freundin von Kronprinz Haakon, wodurch sie ins Rampenlicht rückte. Die Beziehung zerbrach und während der Royal an die Westküste der USA zog, um an der University of California in Berkley zu studieren, begann Celina Midelfart ein Studium an der New York University Stern School of Business.

In dieser Zeit lernte die Norwegerin Jeffrey Epstein kennen und soll sogar romantisch mit ihm involviert gewesen sein. Fotos zeigen die beiden sehr vertraut miteinander, auf einem Bild gibt sie Epstein sogar einen Kuss auf die Wange. Laut «20 Minuten» soll Midelfart vor allem zwischen 2011 und 2013 engen Kontakt mit dem verurteilten Sexualstraftäter gepflegt haben. Ihr Name taucht zudem auf den Fluglisten von Epsteins berüchtigtem «Lolita Express» auf. Midelfart bestreitet jedoch jegliche romantische Beziehung zu Epstein.

Skandalstrecke für norwegische Royals

Die Enthüllungen kommen zu einem heiklen Zeitpunkt für die royale Familie. Bereits 2019 musste sich Kronprinzessin Mette-Marit für eine mehrjährige Freundschaft mit Epstein entschuldigen. «Es ist mir wichtig, mich bei allen zu entschuldigen, die ich enttäuscht habe. Einige Inhalte der Nachrichten zwischen Epstein und mir entsprechen nicht dem Menschen, der ich sein möchte», erklärte sie damals in einem offiziellen Statement. Ausserdem soll am 19. März das Urteil gegen Marius Borg Høiby fallen, den Stiefsohn von Kronprinz Haakon. Dem 29-Jährigen werden insgesamt 40 Anklagepunkte vorgeworfen, darunter Vergewaltigung in mehreren Fällen sowie Drogenmissbrauch und Körperverletzung.

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