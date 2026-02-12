Diese Woche gibts beim «RoyalTea» was auf die Finger: Dass sich das norwegische Kronprinzenpaar scheiden lassen soll, nur weils gerade knüppeldick Probleme gibt, stösst René mächtig sauer auf und er gerät sich mit Flavia so richtig in die Haare.

Darum gehts Norwegens Monarchie wackelt: Kronprinz Haakon und Familie stehen unter Druck

Mette-Marits Epstein-Verbindung löst Shitstorm aus, Volk fordert drastische Schritte

Millionen Epstein-Daten veröffentlicht, König Harald bleibt gelassen beim Fischen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

René Haenig und Flavia Schlittler

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Norwegens Monarchie kommt gerade etwas ins Wanken: Nicht genug damit, dass sich mit Marius Borg Høiby der Stiefsohn von Kronprinz Haakon seit Tagen vor Gericht verantworten muss, auch Kronprinzessin Mette-Marit und ihre frühere Verbindung zum US-Sexualstraftäter sorgen für einen Shitstorm sondergleichen. Der Thronfolger steht mächtig unter Druck. Das Volk muckt auf, stellt ihn an den Pranger und fordert abwechselnd, sich entweder von seiner Liebsten scheiden zu lassen oder auf den Thron zu verzichten. Das «RoyalTea»-Duo streitet heftig darüber, wer denn dann künftig die Monarchie führen soll?

Es herrschen wilde Zeiten – vor allem seit Millionen brisanter Notizen, Daten, Bilder und Videos Epsteins im Umlauf sind. Und wir fragen uns: Welcher Royal landet da vielleicht auch noch am Pranger? Einer, der wohl keine Angst haben muss und den das nicht anficht, ist Norwegens König Harald. Der entspannt sich nämlich lieber beim Fischen, anstatt wie andere Royal-Grüsel bei Entspannungsmassagen.