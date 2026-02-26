Der Leibarzt ist zwar noch vor Ort, insgesamt scheint es König Harald V. aber schon sehr viel besser zu gehen. Norwegens König wird aus einer Klinik entlassen und kann sogar seinen Urlaub fortsetzen.

War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Es war ein Schreck, der glücklicherweise offenbar bereits sein Ende gefunden hat. König Harald V. kann wenige Tage nach seinem 89. Geburtstag ein Krankenhaus auf Teneriffa wieder verlassen. Dort wurde er am Diestag eingeliefert und wegen eines Infekts und Dehydrierung behandelt. Nun kann der norwegische Monarch seinen Urlaub mit Gemahlin Königin Sonja (88) in Spanien fortsetzen.

Seine Majestät habe «gut auf die Behandlung angesprochen und sich schnell erholt», wird in einer Mitteilung des Palastes vom 26. Februar bestätigt. Ausserdem wird erklärt, dass Harald V. die Klinik noch am heutigen Donnerstag verlassen kann.

Gleichzeitig geht man bei den norwegischen Royals auf Nummer sicher. Der Leibarzt des Königs, Bjørn Bendz, werde noch einige Tage vor Ort bleiben, um Haralds gesundheitliche Entwicklung zu beobachten. Ein neues Update zum Zustand des Königs soll jedoch erst wieder am 2. März oder bei einer Änderung erfolgen.

Infektion in seinem Alter soll nicht verharmlost werden

«Der allgemeine Gesundheitszustand des Königs ist gut», wurde Bendz bereits am Vortag in einem Schreiben des Palastes zitiert. Auch hier war die Rede davon, dass der Monarch gut auf die Behandlung anspreche. «Die Infektion geht auf eine Hautinfektion an einem seiner Beine zurück», berichtete Bendz.

In Anbetracht seines hohen Alters sei die Erkrankung allerdings nicht ganz ohne, meinte Bendz in seinem Statement am Mittwoch. «Wenn ein fast 90-jähriger Mensch mit einer Infektion eingeliefert wird, ist das ernst. Es ist wichtig, dass wir uns einen guten Überblick über den Gesundheitszustand des Königs verschaffen und ihn unter Kontrolle haben, bevor er entlassen wird.»

Der norwegische König hatte in der Vergangenheit auch mit zahlreichen anderen Problemen zu kämpfen. Im Februar 2024 musste Harald etwa im Malaysia-Urlaub wegen eines Infekts in eine Klinik eingeliefert werden. Dem König wurde vor Ort ein temporärer Herzschrittmacher eingesetzt. In einem Krankenhaus in Oslo konnte Harald später erfolgreich ein permanenter Herzschrittmacher eingesetzt werden.