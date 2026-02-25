Der norwegische König Harald V. (89) musste auf Teneriffa in eine Klinik eingeliefert werden. Das teilt das Königshaus auf seiner Website mit.

König Harald V. von Norwegen musste sich in eine Klinik einliefern lassen. Das teilt das Königshaus am Dienstagabend auf seiner eigenen Homepage mit. Sein Leibarzt, Bjørn Bendz, machte sich selbentags auf den Weg nach Teneriffa, wo der König derzeit weilt.

Am Mittwochnachmittag gibt der Hof ein Gesundheitsupdate bekannt. Demnach sei der Zustand des Königs stabil. «Der Allgemeinzustand des Königs ist gut und er spricht gut auf die Behandlung an. Die Infektion geht auf eine Hautinfektion an einem seiner Beine zurück. Der König wird zur Beobachtung und weiteren Behandlung noch einige Tage im Krankenhaus bleiben», meint Doktor Bendz gemäss dem vom Palast veröffentlichten Schriftstück.

Trotz des stabilen Zustands warnt Doktro Bendz. «Wenn ein fast 90-jähriger Mensch mit einer Infektion eingeliefert wird, ist das ernst. Es ist wichtig, dass wir uns einen guten Überblick über den Gesundheitszustand des Königs verschaffen und ihn unter Kontrolle haben, bevor er entlassen wird.»

Schwierige Zeiten für die norwegischen Royals

Der Regent verbringt mit seiner Gattin Königin Sonja (88) seinen Winterurlaub auf der Kanaren-Insel Teneriffa, wo er am Dienstag wegen einer Infektion und Dehydrierung ins Spital eingeliefert wurde. Während seiner Abwesenheit wird er von seinem Sohn, Kronprinz Haakon (52), vertreten. Die norwegischen Royals durchleben derzeit schwierige Zeiten: Der König kämpft mit gesundheitlichen Problemen, Kronprinzessin Mette-Marit sieht sich wegen aufgedeckter Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein unter Druck und ihr Sohn Marius Borg Høiby (29) steht derzeit in Oslo vor Gericht. Er ist in 38 Punkten angeklagt, darunter Vergewaltigung.