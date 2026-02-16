Es sind Wochen voller sportlichen Höchstleistungen und Emotionen, die uns die Olympischen Winterspiele bescheren. Vor einigen Jahren hatten die Olympischen Spiele auch königlichen Glanz: Mehrere Royals kämpften sowohl im Winter als auch im Sommer um Edelmetall.

Diese Royals waren schon an Olympia

Darum gehts Royals glänzten bei Olympia: Bobfahren, Segeln, Reiten und Skifahren

Zara Tindall holte 2012 Silber im Vielseitigkeitsreiten für Grossbritannien

Sarina Bosshard, GlücksPost

Fürst Albert II.

Zwischen 1988 und 2002 versuchte Fürst Albert II. (67) sein Glück fünfmal als Bobfahrer. Sein bestes Resultat war ein 25. Platz. Der Monegasse ist Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees.

König Harald V.

Für Norwegen ging König Harald V. (88) zwischen 1964 und 1972 dreimal als Segler an den Start. Ein achter Platz war sein bestes Ergebnis. Sein Vater, König Olav V. (1903–1991), holte 1928 einst Gold.

Zara Tindall

Einen riesigen Erfolg feierte Zara Tindall (44) bei den Olympischen Spielen in ihrer Heimat. Mit ihrem Pferd High Kingdom und der britischen Mannschaft holte sie 2012 im Vielseitigkeitsreiten die Silbermedaille. Sie sollte schon 2008 antreten, musste aber wegen der Verletzung ihres Pferds passen.

Prinz Hubertus von Hohenlohe

Prinz Hubertus von Hohenlohe (67) stach vor allem mit seinen ausgefallenen Anzügen hervor. Der Skifahrer, der auch den liechtensteinischen Pass besitzt, ging 1984–2014 sechsmal für Mexiko an den Start.

König Felipe VI.

Als Segler wurde König Felipe VI. (58) 1992 in Barcelona eine besondere Ehre zuteil: Er führte die spanische Delegation bei der Eröffnungszeremonie als Fahnenträger an. Sein Team erreichte den sechsten Platz.

Alt-König Juan Carlos

Als passionierte Segler wollte Alt-König Juan Carlos (88) seine Fähigkeiten auch bei den Olympischen Spielen unter Beweis stellen. Zu einer Medaille reichte es dem Spanier aber nicht. Er musste sich 1972 in München (D) mit dem 15. Platz begnügen.

Fürstin Charlène

Das Element von Fürstin Charlène (48) ist zweifelsohne das Wasser. Für ihr Heimatland Südafrika schwamm sie im Jahr 2000 im australischen Sydney. Mit ihrem Team belegte sie in der 100-Meter-Lagen-Staffel den fünften Platz.

Prinzessin Anne

Als erstes Mitglied der britischen Königsfamilie nahm Prinzessin Anne (75) 1976 in Montreal (Kanada) als Vielseitigkeitsreiterin an den Olympischen Spielen teil. Mit Pferd Goodwill erreichte sie im Einzelwettbewerb den 24. Platz, mit dem britischen Team den neunten.