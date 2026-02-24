Ex-Freundin schildert Gewaltausbruch im Badezimmer

Von Saskia Schär, People-Redaktorin

Am 13. Prozesstag setzt Marius Borg Høibys Ex-Freundin Nora Haukland ihre Aussage fort. Sie berichtete bereits am Freitag über zahlreiche Gewaltvorfälle, die sich in der Beziehung ereignet haben sollen. Haukland ist das einzige mutmassliche Opfer, welches namentlich genannt wird. Ihre Zeugenaussage findet jedoch wie bei den anderen Frauen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, lediglich einige norwegische Medien dürfen beiwohnen.

Vor Gericht werden Chatnachrichten gezeigt, in denen Borg Høiby sie laut «VG» unter anderem als «Schlampe» bezeichnet haben soll. Auslöser eines Wutausbruchs sei ein Foto gewesen, auf dem Haukland mit einer Freundin posiert und ein Kokain-Tütchen hält – das ihm gehört haben soll.

Haukland schildert zudem einen Vorfall vom Geburtstag ihres Vaters, den sie wegen des Verhaltens Borg Høibys früher verlassen und dafür ein Taxi genommen hätten. «Du musst das Taxi bezahlen», habe sie ihm gesagt, woraufhin er dies mit einer App tat. Dabei habe sie einen Blick auf die letzten Transaktionen werfen können und dabei nur gesehen «OnlyFans, OnlyFans, OnlyFans», woraufhin sie zu ihm meinte: «Es ist echt witzig, dass du deine Miete nicht bezahlen kannst, aber so viel Geld für OnlyFans ausgibst».

Nach diesem Vorfall sei es bei ihr zu Hause im Badezimmer zu einer heftigen handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen, während der er sie angespuckt und mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Als sie bereits am Boden gelegen habe, soll er mit den Füssen in ihren Rücken getreten haben. Das ganze sei von Beschimpfungen und Hasstiraden begleitet gewesen. Sie habe ihm während dieses Streites eine Ohrfeige gegeben.

Einen Teil des Ausrasters konnte Haukland mit dem Handy aufnehmen. Die Tonaufnahme wird abgespielt, zu hören ist gemäss «VG» lautes Gebrüll von Borg Høiby und zahlreiche Beleidigungen: «Halt die Klappe, du verdammte Lügnerin. Du ruinierst alles. Immer» und weiter: «Nein, ich werde mich nicht entspannen, du bist ein verdammter Drecksack, eine verlogene, verdammte Hure, das unmenschlichste Wesen, das mir je begegnet ist». Beim anhören der Tonaufnahme bricht Haukland in Tränen aus, es wird ein kurze Pause eingelegt.