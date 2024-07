Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. So ist dies auch beim Geburtstagsfoto von Prinz George, der am Dienstag elf Jahre alt wurde. Es löst bei den Royal-Fans Schrecken aus.

1/8 Das Schwarz-Weiss-Porträt zum 11. Geburtstag von Prinz George löst Schrecken aus.

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Gestern feierte Prinz George seinen elften Geburtstag. Traditionsgemäss inszeniert seine Mutter, Prinzessin Kate (42), ihre Liebsten mit einem Foto, das über die royalen Social-Media-Kanäle veröffentlicht wird. So wie auch gestern Montag. Doch einmal mehr löst sie bei den Royal-Fans damit nicht nur viele Fragen aus, sondern Angst und Schrecken.

Der Grund: Sie hat das Bild ihres ältesten Sohns nur in Schwarz-Weiss veröffentlicht. Eine Form, die üblicherweise für Todesmeldungen verwendet wird. Entsprechend sind unter den Tausenden Kommentaren genau diese Hinweise zu finden. «Hört auf, Schwarz-Weiss-Fotos zu verwenden! Ich denke jedes Mal, dass jemand tot ist», schreibt eine Followerin. Weitere schliessen sich dem Kommentar an. «Mein Gott, ich dachte, er sei gestorben», meint jemand anders.

Nicht der erste Foto-Fail von Prinzessin Kate

Auch Blick-Fotoredaktor Markus Senn findet das Porträt des zweiten in der britischen Thronfolge «ungeschickt»: «Künstlerisch gesehen ist das Schwarz-Weiss-Foto sicher schön und spezieller, als wäre es in Farbe aufgenommen. Aber klar, um den Geburtstag eines Kindes zu feiern, ist es nicht die beste Form.»

Es ist nicht das erste Mal, dass Prinzessin Kate ein Foto-Fail passiert. Das diesjährige Muttertagsfoto sorgte international für einen Skandal, da es von ihr an bis zu 16 Stellen verändert wurde. Im Zeitalter von Fake News und Fotomanipulationen ein klares No-Go. Entsprechend wurde es von den grössten Fotoagenturen gesperrt.

Lässig-Look mit Armbändchen

Zurück zum neusten Foto von Prinz George. Erst beim zweiten Blick fallen vier spezielle Eigenschaften auf. Erstens wirkt er viel erwachsener als noch vor ein paar Monaten. Das weisse Hemd trägt er leicht geöffnet, sein Look wird lässig, sonst zeigt er sich in der Öffentlichkeit vorwiegend in konservativer Kleidung, meist mit Krawatte. Zudem trägt er am linken Handgelenk ein Armbändchen und seinem Vater, Thronfolger Prinz William (42) sieht er immer ähnlicher.

Auch dies fällt den royalen Fans auf, die ihn als Mini-Me seines Vaters sehen und ihm, so die meisten Kommentare, zum Geburtstag das Beste wünschen. Entsprechend ist auch die Erleichterung gross, dass die Aufnahme, die von der an Krebs erkrankten Prinzessin Kate Anfang Monat in Windsor aufgenommen wurde, eine positive Botschaft vermittelt.