Prinzessin Kate wird am Sonntag das Tennis-Endspiel der Herren in Wimbledon besuchen. Das teilte der Kensington Palast am Samstag mit. Nach Trooping the Colour ist es ihr zweiter öffentlicher Auftritt seit dem krankheitsbedingten Rückzug.

1/5 Erster öffentlicher Auftritt nach der krankheitsbedingten Auszeit: Prinzessin Kate mit ihrer Familie im Juni bei Trooping the Colour.

Prinzessin Kate (42) wird am Sonntag (14. Juli) beim Endspiel der Herren in Wimbledon dabei sein. Das teilte der Kensington Palast am Samstag mit, wie unter anderem «Mail Online» meldet. Es ist ihr zweiter öffentlicher Auftritt seit einer Operation vor sechs Monaten, bei der eine Krebserkrankung festgestellt wurde.

Kate, die sich aktuell einer vorbeugenden Chemotherapie unterzieht, ist ein begeisterter Tennisfan und Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Club Wimbledon, der die jährlichen Tennismeisterschaften in Wimbledon ausrichtet. Ob sie wie gewohnt die Trophäen überreichen wird, ist indes noch nicht bekannt.

Wie der «Telegraph» berichtet, hält sich ein anderes Mitglied der königlichen Familie für die Preisverleihung bereit. Demnach könnte Birgitte, die Herzogin von Gloucester (78), die Auszeichnungen bei den Endspielen am Wochenende überreichen, falls Prinzessin Kate noch nicht zur Verfügung stünde.

Erste Rückkehr in die Öffentlichkeit bei Trooping the Colour

Die Ehefrau des Thronfolgers Prinz William (42) kehrte im Juni bei Trooping the Colour (15. Juni), der jährlichen Militärparade anlässlich des offiziellen Geburtstags von König Charles III. (75), erstmals in die Öffentlichkeit zurück. Damals liess sie verlauten, dass sie hoffe, im Laufe des Sommers an weiteren Veranstaltungen teilnehmen zu können.

«Ich mache gute Fortschritte, aber wie jeder weiss, der eine Chemotherapie durchläuft, gibt es gute und schlechte Tage», schrieb Kate am 14. Juni in einer persönlichen Botschaft auf der Plattform X. «Meine Behandlung ist noch nicht abgeschlossen und wird noch einige Monate andauern», so die Prinzessin weiter.

Ihr Büro, der Kensington Palast, lehnte es ab, nähere Angaben über die Art des Krebses oder ihren Gesundheitszustand zu machen. Mitgeteilt wurde aber, dass die Behandlung im Februar begonnen habe.

Wer begleitet Kate?

Mit wem Prinzessin Kate in der Royal Box von Wimbledon sitzen wird, sofern sie nicht nur die Preise überreicht, ist noch unklar. Vermutlich wird es aber nicht Ehemann Prinz William sein, denn der hat seinen Besuch beim Finalspiel der Fussball-Europameisterschaft am Sonntag in Berlin angekündigt, wie ebenfalls der Kensington Palast der «BBC» zufolge bestätigte. Das Spiel zwischen England und Spanien beginnt allerdings erst um 21 Uhr...