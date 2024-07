Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Royales Handshake: Bundespräsidentin Viola Amherd und Kronprinz William vor dem Spiel Schweiz-England.

Patricia Broder Redaktorin People

Wallis trifft Wales – zumindest den Prinzen: Bundesrätin Viola Amherd (62) und Prinz William (42) besuchen beide das EM-Viertelfinalspiel in Düsseldorf (D). Den grossen Tag für die Nati wollte sich die Walliser Bundesrätin, die seit 2019 dem Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) vorsteht, nicht entgehen lassen. Auch der britische Thronfolger wollte das EM–Viertelfinale der Three Lions offenbar nicht verpassen. Bereits gestern bestätigte der Palast, dass der Prinz von Wales für das Spiel nach Deutschland reist. Ob er in Begleitung, etwa von Sohnemann Prinz George (10), kommen wird, stand noch nicht fest.

Es ist nicht der erste EM–Besuch von William in diesem Turnier. Zum Vorrundenspiel England gegen Dänemark war William in Frankfurt im Stadion und traf dort auf den dänischen König Frederik X. (56) und dessen Tochter Prinzessin Josephine (13), die ihr Land unterstützten. William, der Präsident des nationalen englischen Fussballverbandes FA ist, fieberte während des 1:1–Unentschiedens von seinem Platz aus mit emotionalen Gesten mit.

In Düsseldorf gehts für die Schweizer Nati gegen England um den EM-Halbfinal. Trotz Wetterwarnung sind die angereisten Schweizer Nati-Anhänger in bester Laune und füllen das Stadion mit lautstarken Gesängen.