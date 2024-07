Ist König Charles III. ein Swiftie?

Accessoire am Handgelenk

König Charles III. (75) wurde bei seinem Auftritt auf der Kanalinsel Guernsey GB mit einem gewobenen Armband gesichtet, das dem seiner Enkelin Prinzessin Charlotte (9) ähnelt. Die Neunjährige, ein bekennender Fan von Popstar Taylor Swift (34), trug ein ähnliches Bändchen, als sie vor Kurzem ein Wimbledon-Spiel besuchte. Es ist nicht das erste Mal, dass der Monarch seinen Enkelkindern auf subtile Weise Tribut zollt.

Schon mehrfach wurde er mit einer rosa-blauen Krawatte mit Dinosaurier-Motiv fotografiert, bei der es sich vermutlich um ein Weihnachtsgeschenk eines seiner Enkel handelt. Während Charles eine enge Beziehung zu den Kindern von Prinz William (42) pflegt, steht er mit seinen Enkelkindern in Kalifornien, Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3), in weniger regem Kontakt.

«Der König möchte unbedingt am Leben seiner Enkelkinder teilhaben», so ein Insider. «Er schätzt die Familie über alles und würde sich niemals damit zufriedengeben, seine Enkelkinder nur ab und zu per Videoanruf zu sehen.» Die zerrütteten Verhältnisse zu Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) sollen Charles sehr missfallen. Doch wie auch immer die Beziehung zu seinem Sohn verlaufen wird, der König scheint entschlossen, eine Rolle im Leben aller seiner Enkelkinder zu spielen – sei es durch kleine Gesten wie ein Freundschaftsarmband oder den Wunsch nach persönlichem Kontakt.